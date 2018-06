Dani Hasana Kaimije – prof. Muharemu-ef. Hasanbegoviću Povelja za životno djelo

Šesnaesta kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije održava se u Zvorniku od 8. juna do 24. juna ove godine. Organizatori manifestacije su Muftijstvo tuzlansko i Medžlis Islamske zajednice Zvornik.

Povelja Hasan Kaimija za životno djelo, koja se dodjeljuje u okviru manifestacije Dani Hasana Kaimije 2018, bit će dodijeljena prof. Muharemu-ef. Hasanbegoviću. Ovu informaciju je, u utorak 5. juna, na press konferenciji održanoj u Tuzli, saopštio predsjednik Organizacionog odbora Vahid-ef. Fazlović, muftija tuzlanski.

„Manifestacija Dani Hasana Kaimije ima svoju posebnu vrijednost i stoga što je riječ o najvažnijoj vjersko-kulturnoj manifestaciji u Islamskoj zajednici i domovini Bosni i Hercegovini, a koja se odvija među Bošnjacima u bosanskohercegovačkom entitetu RS. Ova manifestacija je skoro u cijelosti vezana za Podrinje, za gradove i sela Podrinja, čiji je centar u Zvorniku. Zvornik je bio naš povijesni simbol na istoku domovine. On je to i danas i ostat će tako u svijesti Bošnjaka. Zahvalni smo Allahu, dž.š., što je i ovaj grad imao svoje velikane, a jedna od njih je pobožni čovjek, književnik, pjesnik i sufija Hasan Kaimija. Imamo dug prema onima koji su za vrijednosti našeg naroda i zemlje učinili mnogo. Mi taj dug i na ovaj način realiziramo. Zahvalni smo svima koji doprinose da se manifestacija Dani Hasana Kaimije iz godine u godinu sve kvalitetnije organizira što privlači pažnju sve većeg broja ljudi. Posebno nam je to značajno za Zvorničane i Podrinjce, ali sretni smo da svoju pažnju prema ovoj manifestaciji iskazuju i mnogi drugi, iz Tuzle, regiona i cijele domovine Bosne i Hercegovine.

Zadovoljstvo mi je obznaniti da je Organizacioni odbor ove manifestacije donio odluku da se prestižna Povelja Hasan Kaimija za životno djelo u 2018. godini dodijeli prof. Muharem-ef. Hasanbegoviću. Muharem-ef. je uzor u predanosti ideji islama i misiji Islamske zajednice,“ kazao je muftija Fazlović.

Dr. Sead-ef. Seljubac, potpredsjednik Organizacionog odbora, govoreći o biografiji ovogodišnjeg dobitnika Povelje, je istakao da je prof. Muharem-ef. Hasanbegović obavljao brojne dužnosti u Islamskoj zajednici. Bio je dugo vremena imam, a od decembra 1994. do 2012. godine bio je na dužnosti šefa kabineta Reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hasanbegović ima i veliki ugled među imamima pa je u tri mandata biran za predsjednika Udruženja Ilmijje. U toku Agresije na Bosnu i Hercegovinu teško je ranjen 1992. godine. Komunistički režim ga, zbog zapaženog djelovanja u svojstvu imam i glavnog imama u Goraždu, hapsi i zatvara, što je bila prva presuda tokom suđenja Mladim muslimanima. Bio je, i još je, uključen u rad mnogih muslimanskih kulturnih, dobrotvornih i drugih društava u Bosni i Hercegovini.

Sadržaji ovogodišnje manifestacije Dani Hasana Kaimije većim dijelom će biti realizirani u mjesecu ramazanu, što daje posebnu draž ukupnoj atmosferi. O programu manifestacije govorio je Mustafa-ef. Muharemović, potpredsjednik Organizacionog odbora, koji je istakao da je manifestacija počela posjetom književnika školama u Podrinju.

Svečano otvaranje manifestacije Dani Hasana Kaimije i dodjela Povelje Hasan Kaimija za 2018. godinu, će se održati u petak, 8. juna u sali Doma omladine u Zvorniku. Manifestaciju će otvoriti reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

Ove godine se dodjeljuje i nagrada Hasan Kaimija za najbolje objavljeno djelo iz oblasti književnosti. Na konkurs je prijavljeno 21 djelo od kojih je pet, prema izboru Komisije, ušlo u uži krug. To su djela: Čovjek koji piše priče (Sead Husić), Imendan svete Katarine Ricci (Nada Đerak), Kad sam bio hodža (Damir Ovčina), Protokol posrnulih (Faik Kadrić) i Treće lice jednine (Nedžad Maksumić). Nagrada će biti dodijeljena na pjesničkoj večeri 22. juna 2018. godine na Zvorničkoj tvrđavi.