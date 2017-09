”Dani komedije”: „Kobajagi donijela me roda“ predstava Zijaha Sokolovića večeras u BKC-u u Tuzli

U okviru manifestacije ”Dani komedije” Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona večeras od 20:00 sati publika ima priliku pogledati predstavu „Kobajagi donijela me roda”.

”Tajna vlastitog porijekla je jedna od najuzbudljivijih koja se pred dijete postavlja od trenutka kada stekne svijest o sebi. Od toga kako će biti razriješena i ko i kako će mu pomoći u tome, zavisi njegov daljnji odnos prema vlastitoj spolnosti, odnos prema drugom spolu, razumijevanje ljubavi i svijeta u kojem živi. A o tome ovisi njegovo mentalno zdravlje kada odraste.

U današnje vrijeme komunikacija, kompjutera i televizije i najmlađi se smiju pričama o rodi i bebama koje mame i tate nalaze u kupusu.

Roditelji su ipak pred dilemom, kako dijete dovesti do saznanja o nastanku života, a da to bude prirodno i istinito i razumljivo, sa mjerom i ukusom, a ipak bez vulgarizacije i zaplitanja u mutne metafore. Ova neobična i izuzetna predstava će im pomoći da to učine uz osmijeh na najprirodniji i najprijatniji način.”

Ulaznice po cijeni od 5 KM mogu se kupiti u Marketing službi BKC-a ili u CD Shop-u MIDO (Korzo).