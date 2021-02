‘Dara iz Jasenovca’ ispala iz trke za Oskara

Američka Akademija filmskih umjetnosti i nauka napravila je uži izbor kandidata za Oskara u devet kategorija, a srpski kandidat “Dara iz Jasenovca” ispao je iz trke za Najbolji film na stranom jeziku.

Od 93 nominovana kandidata za kategoriju Najbolji film na stranom jeziku, među kojima je bila istorijska drama o djevojčici Dari u zloglasnom logoru Jasenovac, Akademija filmskih umjetnosti i nauka suzila je izbor na 15 ostvarenja, prenosi RTS.

Srpski kandidat, koji je izazvao brojne polemike, nije se našao u užoj konkurenciji za prestižnu filmsku nagradu.

Među 15 filmova koji su ostali u trci našlo se ostvarenje Kvo vadis, Aida iz Bosne i Hercegovine, a ostalih 14 filmova čine The Mole Agent (Čile), Charlatan (Češka), Another Round (Danska), Two of Us (Francuska), La Llorina (Gvatemala), Better Days (Hong Kong), Sun Children (Iran), Night of the Kings (Obala Slonovače), I'm No Longer Here (Meksiko), Hope (Norveška), Collective (Rumunija), Dear Comrades! (Rusija), A Sun (Tajvan) i The Man Who Sold His Skin (Tunis).

