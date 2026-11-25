Darijana Filipović, članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, danas se oglasila na svom Facebook profilu povodom prvog službenog sastanka nakon preuzimanja dužnosti. Iako Bosna i Hercegovina danas obilježava Dan državnosti, u njenoj objavi nije bilo čestitke građanima povodom ovog praznika.

Filipović se sastala sa šefom Delegacije Evropske unije u BiH Luigijem Sorecom, s kojim je razgovarala o narednim koracima na evropskom putu naše zemlje i ispunjavanju uslova za održavanje prve međuvladine konferencije.

„Našoj zemlji treba dodatni poticaj na europskom putu. Treba nam dogovor da napravimo ono što već znamo da moramo napraviti“, napisala je Filipović.

Istakla je da će za pregovore s Evropskom unijom biti potrebni znanje, stručnost, profesionalnost i sposobnost stavljanja zajedničkih interesa ispred pojedinačnih.

„Europska Bosna i Hercegovina neće nastati od naših izjava o Europi, nego od sposobnosti da se dogovorimo, donosimo odluke i gradimo institucije po europskim standardima“, navela je.

Soreca čestitao Dan državnosti BiH

Zanimljivo je da je upravo Luigi Soreca, s kojim se danas sastala Darijana Filipović, uputio čestitku građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana državnosti, poručivši da je naša zemlja oduvijek u srcu Evrope.

Filipović danas prvi put obilježava 25. novembar kao članica kolektivnog šefa države, nakon što je dužnost preuzela 16. novembra.

Prema zvaničnoj najavi Predsjedništva BiH, Darijana Filipović i Denis Bećirović večeras će u 18 sati biti domaćini svečanog prijema povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine u zgradi Predsjedništva BiH.