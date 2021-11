Davanje ulica sa ženskim imenima mora biti važan dio kulture sjećanja u BiH

U Tuzli od 408 ulica samo 10 ulica nosi ime po ženama ili su povezane sa ženskim aktivizmom, što predstavlja jedan od najvećih indikatora ženske isključenosti iz bh. društva. Upravo zbog toga članice Inicijative Mir sa ženskim licem pokrenule su kampanju „100 žena-100 ulica po ženama“ sa ciljem promjene u politikama obilježavanja javnog prostora i imenovanja ulica kao važnog dijela ukupne kulture sjećanja u BiH.

Iz te kampanje ali i istraživanjem koje je provedeno 2020. godine u 12 gradova u Bosni i Hercegovini nastao je i istoimeni leksikon koji je veliki poduhvat Udruženja „Horizonti“ Tuzla.

„Prilikom istraživanja imali smo jako velikih poteškoća jer smo imali jako mlao zapisa u knjigama ili novinama ili drugim dokumentima do kojih smo mogli da dođemo.”rekla je Merima Skokić, Udruženje „HO Horizonti“ Tuzla

Leksikon donosi popis značajnih žena, koji je nastao na relevantnim izvorima, pohranjenim unutar fondova Zavičajne zbirke Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla.

“Sada kada posmatram iz ove vizure, to i jeste taj izbor, to su upravo one žene koje potiču iz različitih kulturoloških i različitih historijskih perioda, ali ono što mogu da kažem jeste da su to one žene koje su ostavile duboke pečate u samoj historiji našeg grada, ali ne samo grada, nego cijele Bosne i Hercegovine” dodala je Sabina Babajić, Zavičajna zbirka NUB „Derviš Sušić“ Tuzla

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini u 12 gradova od ukupno 4.076 ulica samo njih 115 nosi ime po ženama koje su zaslužne ili doprinjele razvoju historije tih gradova. Kako ističu iz Udruženja „Horizonti“ Tuzla cilj je 100 novih ulica imenovati po ženama u gradovima BiH čime ne traže ničije uklanjanje ili brisanje nego razumjevanje da je javni prostor zajednički kako za muškarce tako i za žene te da bi se žene trebale pamtiti po dobrobitima koje su uradile za svoju zajednicu. Ova publikacija će biti dostupna svima koji imaju namjeru da se upoznaju sa njenim sadržajem, ili se odluče da istražuju dalje, a sugrađani će je moći naći na policama NUB „Derviš Sušić“ Tuzla.