Dedić: Izmirili smo sva dugovanja prema poljoprivrednicima do 2017.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić kazao je kako će Programom za izmirenje neisplaćenih poljoprivrednih poticaja od 11,5 milijuna maraka, koji je Vlada FBiH usvojila u ponedjeljak u Mostaru, biti izmirena sva naslijeđena dugovanja iz razdoblja 2014. – 2017.

– Zbog blokade rada Vlade oko mjesec dana smo čekali usvajanje ovog programa, a njegovo današnje usvajanje nam garantira da ćemo do kraja mjeseca obraditi i uputiti sve zahtjeve prema Ministarstvu financija od kojeg očekujemo da u prioritet isplata stavi sve one obveze koje imamo prema poljoprivrednim proizvođačima – kazao je ministar Dedić na konferenciji za novinare nakon hitne sjednice Vlade FBiH održane u Mostaru.

Podsjetio je kako je federalna vlada na početku svoga mandata preuzela dugovanja blizu 50 milijuna maraka prema poljoprivrednicima, od čega se polovica odnosila na dug za proizvodnje.

– Mi smo u veljače ove godine izmirili 7,4 milijuna maraka za dugovanja iz 2014. godine za proizvodnje, a s ovim današnjim programom izmirujemo sva naslijeđena dugovanja za proizvodnje, izuzev onih zahtjeva kod kojih vršimo naknadne kontrole i provjere – kazao je ministar.

Također je napomenuo kako je Ministarstvo poljoprivrede trenutno u pripremi programa za ovu godinu, i to u suradnji s poljoprivrednim udrugama te kako svi očekuju da federalna vlada počne s redovitim zasjedanjima kako bi se taj program mogao usvojiti do kraja mjeseca, što bi poljoprivrednim proizvođačima omogućilo sredstva kada im je to najpotrebnije, u vrijeme proljetne sjetve.

– Poljoprivrednike ne zanimaju nesporazumi koji postoje u Vladi kada su u pitanju kadrovska rješenja i problemi unutar koalicija. Njima pripadaju njihova prva i očekujemo od kolega ministara da zajednički riješimo i donesemo program za ovu godinu i da garantiramo sigurnost isplate poticajnih sredstava za sve poljoprivredne proizvođače u Federaciji BiH – poručio je ministar Dedić.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić pozdravio je usvajanje Programa utroška sredstva “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja”, utvrđenih Proračunom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, a namijenjenog za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja.

Sredstva od dva milijuna maraka bit će raspodijeljena na osnovu ugovora zaključenih po javnom pozivu iz 2016. godine, koji dospijevaju na plaćanje u 2018. godini.

Ministar Zukić je kazao kako je ministarstvo već pripremilo program utroška sredstava i za naredno razdoblje, u iznosu od 7,38 milijuna maraka te kako se nada da će Vlada uskoro početi s redovitim sjednicama kako bi program utroška bio usvojen te kako bi se krenulo s njihovim realiziranjem.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić pozdravio je današnje usvajanje odluke kojom se propisuje prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992.-1995. godina, planiranih u Proračunu FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim poduzećima – Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva”.

Sredstva od dva milijuna maraka bit će utrošena u skladu s Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plana u razdoblju 1992.-1995. godina.

– Bilo je krajnje vrijeme da se ova odluka usvoji kako bi ta sredstva bila transferirana tamo gdje trebaju biti. Ovime smo još jednom eliminirali mogućnost da dođe do nekih sankcija koje bi se mogle ogledati kroz eventualnu prijetnju ili zaustavljanje isporuke plina – ustvrdio je ministar Džindić.

Izvor: RTV Slon/Fena