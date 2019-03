Dedić: Sloboda je uvijek u prednosti zbog terena i publike

Susretima 24. kola nastavlja se nogometno prvenstvo BiH, a jedna od utakmica koja izaziva posebnu pažnju svakako je susret Tuzla Cytija i Slobode, koja se igra na stadionu Tušanj u Tuzli.

Za vrijeme reprezentativne pauze, igrači Tuzla Cityja pripremali su se u Etno selu Stanišići. Minulog vikenda gostovali su u Šapcu odigravši sa Mačvom 1:1.

Trener golmana ekipe iz Simin Hana Mirsad Dedić doskora je bio u stručnom štabu Slobode, pa je svakako zanimljiva njegova prognoza uoči predstojećeg duela.

– Nama bi, logično, odgovarala pobjeda. Sloboda je uvijek u prednosti, jer se igra na Tušnju, gdje mi gostujemo, a oni tamo i treniraju. I uvijek imaju uz sebe navijače, bez obzira na to jesu li formalno gosti ili domaćini. Pokušat ćemo doći do prve pobjede, ali neće biti lako. Do sada smo odigrali četiri službene i dvije prijateljske utakmice i samo dva puta uspjeli smo remizirati – izjavio je Dedić za Fenu.

Konkurencija za mjesto u ekipi osjetno je pojačana, jer su u punom trenažnom procesu skoro svi igrači, među kojima i Aleksandar Milinković, koji zbog povrede nije odigrao nijednu utakmicu u ovoj sezoni, te Ajdin Nukić koji je sanirao povredu.

Na raspolaganju neće biti Ajdin Mahmutović koji još nije dovoljno spreman, te Ivan Kostić koji je nedavno operiran zbog problema s kičmom.

– Vratio se i golman Nevres Fejzić, koji je povrijeđen u susretu sa Sarajevom. Protiv Mačve je branio jedno poluvrijeme, a Adis Nurković drugo. Oba su u kombinaciji za utakmicu, a vidjet ćemo kome će Mirza Varešanović dati prednost – zaključio je Dedić.

Sloboda na 7. mjestu trenutno ima 30 bodova, dok je Tuzla City dva mjesta niže sa 24 boda.

Utakmica Tuzla City – Sloboda igra se u subotu od 16 sati.

(RTV Slon/Fena)