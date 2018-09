Delegacija Grada Osijeka boravila u radnoj posjeti u Gradskoj upravi

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, u petak 7. septembra, u 11 sati, u Gradskoj upravi, upriličio je prijem za delegaciju Grada Osijeka, gradonačelnika Ivana Vrkića, dogradonačelnicu Žanu Gamoš, pročelnicu Korneliju Mlinarević i pročelnike Romana Kristića, Tomislava Krolu, Dražena Alerića i tajnicu Leu Mandić Porca. Kako je istakao gradonačelnik Imamović, radi se o radnoj posjeti.

Mogući zajednički projekti?

“Moj kolega i prijatelj, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Vrkić, sa svojim saradnicima učinio nam je veliku čast i posjetio Tuzlu. Radi se o radnoj posjeti i počeli smo sastanak razmjenom iskustava. Naši su problemi veoma slični. Razgovarali smo o penzionerima, brizi o starima, o tome koji su to naši programi koje su to naše mjere, a koje Grada Osijeka, imamo li kakvih novih iskustava. Dogovaramo zajedničke projekte. Tako ćemo nastaviti i u oblasti ekonomije, kulture, sporta, turizma, da razmjenom iskustava i zajedničkim projektima pomažemo jedni drugima. Radi se o bratskom gradu iz zemlje članice EU, što je nama jako važno. Radi se o radnoj posjeti, tokom koje će naši gosti imati priliku i da upoznaju Tuzlu. Mojim sugrađanima želim reći da je Grad Osijek o svom trošku pravio reklamu slanih jezera. To su nama dobro poznati džambo plakati u Osijeku “Ljetujte u Tuzli”. Imamo dosta bratskih gradova, ali niti jedan drugi grad nam nije takvo poštovanje ukazao. Kada god su neki problemi gradonačelnik Vrkić zove, pita da li Osijek može da pomogne. Sada idemo zajedno u nove projekte,” izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

U Tuzli kao kod kuće

Povelja o prijateljstvu i saradnji Tuzle i Osijeka potpisana je 1996. godine.

“Hvala mom dragom prijatelju i kolegi na ovim lijepim riječima, dobrodoslici i ovom osjećaju da se ovdje osjećamo kao kod kuće. To nije osjećaj tek od juče. Mi smo dvadesetdvije godine bratski gradovi. Poznato je da su naši narodi stoljećima, prije toga, bili u dobrim odnosima i ovo što se sada događa ništa nije slučajno. Mi smo danas došli u posjetu prijateljima. Taj osjećaj zadovoljstva, međusobno podijeliti, a sa druge strane da od tog prijateljstva korist imaju oba grada i narodi sa obje strane rijeke Save. Došli smo vidjeti u čemu je bolja Tuzla, da Grad Osijek to preuzme, a sa druge strane da ono u čemu prednjači Osijek, ponudimo Tuzli. Da u svakom slučaju, kroz jednu pravu analizu i prijateljski odnos utvrdimo ono što nam je bitno da bismo od ovoga prijateljstva imali i određenu korist. Time će prijateljstvo biti bolje i jače. Imamo slične probleme, a to je iseljavanje naših ljudi iz ovih krajeva. Želimo da procijenimo i vidimo kako tome stati na kraj. Da vidimo kako se materijalno razvijati još više da bismo svojim ljudima osigurali i omogućili bolje uvjete za život. Da vidimo kako da, kroz razmjenu iskustava i svoju odgovornost povećamo, jer mi smo ovdje da bismo našim sugrađanima život učinili boljim. U svakom slučaju to možemo ukoliko dobra iskustva razmjenimo i zajedno ih iskažemo u takvim dobrosusjedskim odnosima. Oba grada, svojim primjerima, mogu pokazati da su to sredine po svojoj kulturi i toleranciji široki, a onda sigurno to nas obavezuje da taj odnos i kulturu širimo i pokazujemo drugima kroz naše dobre i prave primjere”, izjavio je gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić.

Obilazak grada

Nakon prijema u Gradskoj upravi, delegacije su posjetile kulturno-istorijsku jezgru grada Tuzla, BIT Centar i kompleks Panonskih jezera, te položile cvijeće na spomen obilježje i odale poštovanje žrtvama zločina na Kapiji. Tokom dvodnevnog boravka u Tuzli, predstavnici Grada Osijeka sastati će se sa direktorom JU Narodno pozorište Tuzla, JU Gradski stadion Tušanj, Turističkog ureda Grada, Međunarodnog aerodroma Tuzla, kao i sa predsjednikom skupštine FK Sloboda.