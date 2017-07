Deminiranja u TK – Područje općine Lukavac najzagađenije NUS-om

Proces deminiranja na području Tuzlanskog kantona aktivno se provodi od 1997. godine, a prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite do danas je deminirano preko 20 miliona kvadratnih metara sumnjivog terena. Pred deminerskim timovima koji su svakodnevno prisutni u 13 općina Tuzlanskog kantona predstoji još oko 80 miliona kvadratnih metara sumnjivog terena koji se treba deminirati. Prema dostupnim podacima, najzagađenije područje minsko eksplozivnim sredstvima bila je općina Gradačac, a to je ujedno i općina u kojoj se posljednjih nekoliko godina najviše zemljišta i deminiralo. Trenutno po zagađenosti zemljišta minsko – eksplozivnim sredstvima prednjači općina Lukavac, a slijedi je općina Kalesija i Doboj –Istok. U ovoj godini je realizovano šest projekata deminiranja od Seljublja do Banovića, a u planu je da se do kraja deminerske sezone, realizuje još pet projekata. Generalno, u Kantonalnoj upravi civilne zaštite nisu zadovoljni dinamikom realizacije projekata deminiranja.

„Zašto je to tako, pa prije svega trebamo reći da komercijalne kompanije iz raznih razloga, prije svega kada je u pitanju implementacija finansijskih sredstava, još uvijek nisu prišle deminiranju terena koje su zauzele kao gotove projekte koji su izređeni od strane BHMAK-a, ali se nadamo da će to biti u drugom dijelu deminerske sezone. Od početka godine, na našem kantonu je 11 projekata u fazi izrade ili je okončano. Okončano je šest projektaa sa ukupnom površinom deminiranja od preko 100 hiljada metara kvadratnih, a imamo negdje oko 400 hiljada metara kvadratnih da deminiramočiji su projekti u procesu izrade i koji će svakako biti završeni,“ kazao je Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje i uklanjanje NUS-a.

Do kraja godine, preostalih 400 hiljada metara kvadratnih sumnjivog zemljišta trebalo bi se deminirati na području opčina Lukavac, Gračanica, Gradačca i Čelića.

„Nažalost površina na području TK je još uvijek ogromna, a to je još oko 80 miliona metara kvadratnih, ako znamo da je deminirano više od 20 miliona kvadratnih metara, možemo i zamisliti koji je tek posao pred deminerima i zajednicom tek predstoji,“ istakao je Pejić.

U Kantonalnoj upravi civilne zaštite ukazali su na potrebu uključenja i aktuelnih vlasti u riješavanje problema deminiranja zemljišta na području TK, jer interes stranih donataora polako opada. Također, uputili su i apel svim građanima da ukoliko primijete ili posjeduju minsko – eksplozivna sredstva iz proteklog rata da ih prijave Federalnoj upravi civilne zaštite ili MUP TK, koje će isto ukloniti bez ikakvih problema ili posljedica po građane.

„Nažalost je jako puno prijava koje se dojavljuju Kantonalnoj upravi civilne zaštite i MUP-u, tako da je tim civilne zaštite za neutralisanje ubojitih sredstava stalno uposlen na svih 13 općina TK, gdje gdjeluje na neutralisanju tih sredstava i stvaranja sigurnijeg okruženja za sve naše građane,“ kazao je Pejić.

Prema statistikama, iz godine u godinu, sve je manje stradalih osoba od minsko – eksplozivnih sredstava. U ovoj godini neeksplodirana ubojna sredstva u Čeliću su odnijela jedan život.