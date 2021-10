Derbi u Mejdanu pripao Širokom

Derbi 1.kola bh. prvenstva odigrao se u Tuzli između Slobode I Širokog. Pobjeda je pripala gostima rezultatom 77:68.

Početak utakmice bolje otvaraju gosti. Domaćin smanjuje prednost I do prvog dolaze sredinom dionice 12:0 serijom. Nakon prve dionice bilo je 23:19 za Slobodu. Do 15. minute Tuzlaci imaju prednost, kada Široki tricom stiže do izjednačenja. Domaćin ponovo dolazi do blage prednosti, na odmor se odlazi rezultatom 40:39 za igrače Nedima Džemića.

Drugo poluvrijeme bolje otvaraju košarkaši Širokog. Sredinom trećeg perioda vode 50:44. Sloboda ne uspjeva smanjiti razliku, u četvrti period se ulazi sa rezultatom 51:56 za goste.Sloboda pokušava da napravi preokret,Široki ne dopušta. Ima više koncetracije I dolazi do pobjede.