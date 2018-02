Deset godina od ubistva Denisa Mrnjavca nije opomena za vršnjačko nasilje

Predstavnici Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Općine Centar, rodbina i prijatelji danas su na tramvajskom stajalištu kod Mašinske tehničke škole položili cvijeće za Denisa Mrnjavca koji je prije deset godina preminuo od posljedica ranjavanja u tramvaju, koje su mu nanijeli Nermin Sikirca, Berin Talić i Ademir Lelović.

Predsjednik Udruženja “Denis Mrnjavac” Vedran Ljevarević prisjetio se koliko je njegov školski drug Mrnjavac bio poznat po osmijehu, baš onakvom kao što se vidi na njegovoj slici koja stoji na mjestu predviđenom za reklame između tramvajskih stajališta.

Tu su položene svijeće i vijenci s obzirom da do danas nije napravljena spomen ploča ili neko drugo obilježje gdje bi se građani na adekvatan način mogli prisjećati Mrnjavca i ukazati da se vršnjačko nasilje više nikad ne ponovi.

Tom prilikom, predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić najavila je da će se u naredni ponedjeljak sastati s načelnikom Općine Centar Nedžadom Ajnadžićem i zamjenikom gradonačelnika Sarajeva Milanom Trivićem kako bi se konačno realizirala inicijativa za izgradnju spomen obilježja svim žrtvama vršnjačkog nasillja.

– Čvrsto sam odlučila da istrajem u tome, te ćemo naredne sedmice razmotriti cijelu proceduru od idejnog projekta do dozvola i saglasnosti. Tako vjerujem da će do ljeta početi prvi radovi – kazala je Babić, dodajući da se danas ne razmišllja o dječijim snovima, već kako će se na što lakši način postići prestiž sa skupocjenim automobilima to jest kraćim linijama do ostvarivanja cilja.

Cilj svima, poručila je, treba biti da mladi prvo ostanu živjeti u BiH, da uče i stvaraju svoju bolju budućnost.

Proteklih deset godina najteže i najtužnije su Denisovoj majci Ani Mrnjavac, koja je smatrala će ova tragedija biti opomena svima, prije svega mladima koji su skloni delikvenciji i nasilju.

– Nažalost, svjedoci smo situacije da se ovakve stvari ponovo dešavaju. Denisova tragedija očigledno nije bila svima jasna poruka. Roditelji moraju da svoju djecu osluškuju i prate, a ne samo odgajaju – kazala je majka Denisa Mrnjavca, koji je život izgubio sa 17 godina jer su ga pretukla trojica mladića Berin Talić (19), Ademir Lelović (18) i Nermin Sikirca (17).

Nermin Sikirca je osuđen na 10 godina zatvora za ubistvo, dok su Lelović i Talić proglašeni krivima za pomaganje Sikiriću.

Naime, Lelović je Sikiriću dodao nož kojim je Denis Mrnjavac uboden, a prethodno je metalnim bokserom Denisu nanio teške tjelesne povrede u predjelu glave i vrata.

Vrhovni sud Federacije BiH je potvrdio presudu Kantonalnog suda prema kojoj je Ademir Lelović osuđen na 15 godina zatvora, dok je Berinu Taliću kazna povećana sa 4 na 10 godina.

Izvor: RTV Slon/FENA/