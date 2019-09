Devet učenika OŠ Špionica razboljelo se na ekskurziji u Makarskoj – Čeka se rezultat analize!

Devet učenika Osnovne škole Špionica kod Srebrenika na eksurziji u Makarskoj osjetilo je tegobe u vidu bolova i grčeva u stomaku uz povraćanje. Još uvijek nije poznato, iako se špekuliše, da je razlog za to trovanje hranom. No, analize nisu provedene do kraja, kazao je za RTV Slon Hašim Vikalo, direktor škole.

”Jutros smo razgovarali sa roditeljima. Mogu reći da situacija nije alarmantna kako se predstavlja. Ipak, još uvijek nemamo rezultat analiza i zbog toga ne mogu tačno kazati o čemu je riječ. Učenici su se s ekskurzije vratili u noći sa subote na nedjelju u 1:15 sati,’‘ rekao je direktor te zaključio: ‘‘Održat ćemo sastanak i sa roditeljima i sa agencijom te poslati službeno dopis u srijedu kako bismo razjasnili ovu situaciju”.