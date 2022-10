Dina Bajrektarević: Seksualna orijentacija ne bi trebala ostati u zatvorenom ormaru

“Taj upitnik iznad glave sam držala negdje do drugog razreda srednje škole. Do tada sam imala simpatije koje sam doslovno birala, ali naprosto da se to od mene očekuje i kada me neko pitao ili ja izmislim osobu ili stvarnoj osobi stavim etiketu da mi je simpatija iako nije u tom momentu.” rekla je Dina Bajrektarević, direktorica Tuzlanskog otvorenog centra.

I u drugom razredu srednje škole Dina Bajrektarević je poljubila djevojku. U tom momentu osjetila je, kako ističe najprirodniji osjećaj. A onda, strah.

„Prva emocija koja je u meni bila jeste strah da sa mnom nešto nije uradi, ovo ne bi trebalo da bude ovako. Jesam li ja luda, bolesna, jer su to komentari koje čitamo kroz odrastanje, od poznanika, porodice, prijatelja, roditelja i nastavnika, tako da sam ja imala problem da se prihvatim od strane sebe i drugih“ dodala je Bajrektarević.

Međutim, soba i razmišljanje doveli su do toga da Dina sebe u potpunosti prihvati. Najveći problem u procesu outovanja je bilo priznati roditeljima. Međutim, iako su prihvatili njenu orijentaciju, Dinin strah se prenio i na njene roditelje, naročito zbog sredine u kojoj živi jer su se bojali za njenu egzistenciju. Coming out, outovanje ili izlazak iz ormara je zapravo proces saopštavanja vlastite seksualne orijentacije, ili identiteta kako sebi tako i drugim osobama u okruženju. 11. Oktobar se obilježava kao Međunarodni dan outvanja koji za cilj ima pružanje podrške LGBT IQ osobama da žive svoje autentične živote jer one ne postoje ukoliko nisu vidljive. Kako se simbolično outovanje osoba naziva, izlazak iz ormara zapravo predstavlja jednu metaforu. Kako Dina objašnjava, svi u sobi imamo ormar, a njegov sadržaj ne znamo dok ga ne otvorimo.

“Taj čin izlaska iz ormara je metafora da smo svi mi u četiri zida , govoreći da je da je sve ok i onda u društvu pokazujemo drugu sliku ili živimo život koji nije u skladu sa našom autentičnošću i kad otvorimo vrata, kada napravimo korak i kada izađemo iz ormara, mi smo izašli u svijet i rekli drugima ko smo u nadi da živimo život pun ljubavi i prihvatanja i razumijevanja.” zaključuje Bajrektarević.

Kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, TOC osnovao je neformalnu mrežu gdje imaju kontakt osobe iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Tužilaštva kao i drugih institucija koji pružaju podršku LGBT osobama, među kojima je i Grad Tuzla. Kako ističe Dina, ovim je stvoren dobar temelj za podršku svima onima koje su još uvijek u svoja četiri zida, da izađu iz svojih ormara i da budu ono što istinski jesu, bez ikakvog straha za sopstvenu egzistenciju.