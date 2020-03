Dio sredstava ZZO-a TK za nabavku opreme zdravstvenim radnicima

Vlada TK danas je usvojila finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2020. godinu. S obzirom da danas ističe rok za privremeno finansiranje, usvajanje plana bilo je neophodno, prvenstveno kako bi se oslobodila sredstva za finansirati zdravstvenih ustanova. U narednih 30 dana očekuje se i rebalans Budžeta, kojim bi iz suficita ZZO –a TK u kojem je akumulirano 13 miliona KM, bila nabavljena oprema i zaštitna sredstva za zdravstvene radnike u svim zdravstvenim ustanovama u kantonu.

„ZZO činjenica da dvije godine za redom posluje u suficitu, to ove godine sifgurno neće biti slučaj, usudim se već sada prognozirati, ali naći ćemo način i model, a cilj nam je zaštita zdravlja naših osiguranika, jer nijedan ljudski život nema cijenu, tako da sve što je i do sada uradio krizni štab ima taj cilj. Naglasit ću da do sada nismo povukli nikakvu količinu sredstava iz sredstava ZZO, sve je bilo finansirano od sredstava Vlade ili iz sredstava posebne namjene koja su oslobođena preko Kantonalnog štaba Civilne zaštite, nakon što je proglašeno stanje prirodne nesreće“, kazala je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.