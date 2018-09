Direkcija regionalnih cesta TK: Počela rekonstrukcija drvenog mosta na rijeci Janji u Općini Teočak

Drveni most na rijeci Janji čiji jedan dio počinje u Republici Srpskoj, a završava u Federaciji, koji dijeli Općine Lopare i Teočak – danas će nakon četiri obnove, biti ponovo srušen, no ovaj put će ga zamjeniti novi betonski most. Projekat je to vrijedan 678.000 KM, koje ulaže Direkcija regionalnih cesta TK. Upravo ovaj projekat pokazao je kako se, ukoliko vlasti imaju zajednički interes, a to je poboljšanje uslova života ljudi, sve može završiti lako, pa čak i ako se radi o projektu koji počinje u jednom, a završava u drugom entitetu.

„Ja ovom prilikom se želim zahvaliti načelniku općine Teočak koji je u roku sedam dana izdao i urbanističku i građevinsku saglasnost, što je rijetkost ako pogledamo loša iskustva s područja TK, a da nam nije bilo načelnika Opštine Lopare, koji je za samo dvije sedmice završio saglasnost Vlade RS jer ovaj most povezuje dva entiteta Federaciju i RS. Ali nam je toliko olakšao da smo bez ikakvih problema danas uveli izvođača u ovaj posao“- kazao je Agan Delibajrić, direktor Direkcije cesta TK

„Tuzlanski kanton ima jako lošu putnu infrastrukturu i to nas sprečava i kada je u pitanju realizacija investicija, jer investitori traže moderne saobraćajnice, modernu putnu infrastrukturu i u tom pogledu ove godine su značajna ulaganja u putnu infratsrukturu“ – istakao je Jakub Suljkanović, premijer TK.

Vodeći se činjenicom da je upravo moderna i razvijena putna infrastrukura važna za razvoj privrede tuzlanskog kraja, te privlačenje stanih investitora, Direkcija regionalnih cesta TK odlučila je pored redovnih pet miliona KM do kraja godine u mode3rnizaciju puteva u TK uložiti i dodatnih 20 miliona. Most na rijeci Janji samo je jedan od tih projekata, a njega koristi veliki broj građana općine Teočak, posebno naselja Sniježnica, koji ovaj most svakodnevno prelaze.

„Uvijek je bio problem, most je star, drvena građa, često je pucao i trulio, komunikacija preko mosta samo jednom trakom na kojem je bilo potrebno čekati uključivanje i svakako da je od velikog značaja, jer će se ubuduće saobraćaj ovim mostom moći odvijati dvjema trakama, normalnim uključenjem na magistralni put.” – kazao je Tajib Muminović, načelnik Općine Teočak

„Ovo će biti dobro i za srpske povratnike u Rastošnici koji koriste ovaj most i generalno za saobraćaj, za povezivanje ljudi, mislim da je ovo i dobra poruka, jer treba ljude povezivati i fizički između mjesta, graditi mostove ali i među ljudima sarađivati jer samo tako možemo svi imati bilo kakav uspjeh. infrastruktura je osnovno da bi ljudi mogli opstati ovdje.” – rekao je Rado Savić, načelnik Opštine Lopare

Rok za završetak radova na izgradnji novog mosta preko Janje sa pristupnim saobraćajnicama je 90 dana.