Djeca i sistem spremni za početak školske godine – konačna odluka na roditeljima

U sarajevskom kantonu danas je počela nastava, no tuzlanski se ipak odlučio dati školama još sedam dana vremena da se što bolje pripreme za prijem đaka. I spremni su, svi..od profesora, nastavnika do učitelja i svog pratećeg školskog osoblja. No jesu li roditelji spremni svoju djecu pustiti nazadu školu, pitanje je koje muči mnoge. Još šest dana ostalo je do početka nove školske godine zbog čega iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke još jednom podsjećaju kako će ona zapravo izgledati.

Sve je spremno za početak nove školske godin, barem tako tvrde u kantonalnom resornom ministarstvu. Higijensko epidemiološke mjere i preporuke usklađene su sa Zakonskim normama i u konačnici je odlučeno da školska godina počne sukcesivno.

„Počinjemo 7.09, zatim 14., pa 21. o čemu će roditelji, odnosno učenici biti obaviješteni na roditeljskim sastancima koji se organizuju u toku ove sedmice, a ono što je bitno naglasiti jeste da učenici od I do IV razreda osnovne škole kreću u ponedjeljak 7.09. te učenici I srednje“, pojašnjava Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK.

Nova školska godina počinje u novim prilagođenim uslovima, a tim uslovima osim škola i nastavnog osoblja, morat će se prilagoditi i učenici i njihovi roditelji. Učenici do 11 godina nose maske na holu i pri dolasku i odlasku iz školu, dok na nastavi mogu skinuti masku, svi ostali učenici i zaposlenici dužni su da nose maske cijelo vrijeme, s tim što će im uz maske biti obezbijeđena i distanca od dva metra.

Iako jasni planovi postoje, niko sa sigurnošću ne može predvidjeti koliko dugo će zamišljeno zaista i funkcionirati u stvarnosti.

„Mi ćemo kao ministarstvo da uradimo jedan generalni krizni plan, ali svaka škola će da ga prilagodi svojoj infrastrukturi, broju učenika i zaposlenika. Kada su u pitanju priče da će se dijete izolovati, ostaviti samo, doći će neko odvesti ga, to su nebuloze. Ko ima pravo uzeti vaše dijete izolovati ga, predati nekome drugom ili ne daj bože nešto slično, tvrdi Brašnjić i dodajte „Mi smo na stancima sa direktorima debelo podcrtali da se mora izuzetno puno voditi računa o mentalnom zdravlju djece. Dobrim dijelom i mentalnom zdravlju zaposlenika, ali mentalno zdravlje djece mora da nam bude broj jedan naročito u ovom periodu privikavanja“.

Tačnog broja djece koja će pohađati nastavu na konvencionalan način, ali i one djece koja će se školovati od kuće još uvijek nema. Roditeljski sastanci će biti mjesto na kojem će svaki roditelj imati priliku da se izjasni.

„Neko ne može da pobijedi taj strah u sebi, ne mislim da moramo takvog čovjeka da tjeramo da pošalje svoje dijete u školu. Neće niko od nas preuzeti tu odgovornost na sebe da kaže moraš poslatri svoje dijete u školu. Na kraju krajeva teško da i postoji porodica koja nema člana hroničnog bolesnika. Ovdje roditelj odlučuje želi li svoje dijete poslati u školu da redovno prati nastavu ili će imati alternativnu nastavu“, poručuje ministrica Brašnjić.

Škole su spremne da prime đake. Nastanici da ih uče i od kuće i u učionici…i djeca su spremna… no konačna odluka je ipak na roditelju.