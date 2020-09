Djeci socijalno ugroženih kategorija pružena pomoć tokom izvođenja online nastave

Dino Mujić pohađa treći razred Osnovne škole Pazar u Tuzli. Za vrijeme pandemije korona virusa, imao je poteškoće u praćenju online nastave.

Zahvaljujući Udruženju zemlja djece BiH i organizaciji ASB koji su donirali tehničku opremu Udruženju, uspješno je završio razred. Danas sa stečenim znanjem, ide u nove pobjede. “Naučio sam čitanje i pisanje i praćenje nastave2 – rekao je Dino Mujić, učenik.

Aldijana ima 11 godina i pohađa šesti razred u Osnovnoj školi Solina. Sa poteškoćama tokom online nastave sustretala se i ona, ali zahvaljujući donaciji u vidu tableta, njenim mukama došao je kraj.



“Dobila sam tablet, i to mi puno znači jer sam tu učila dok je bila online nastava i hvala im što su mi to dali. Olakšalo mi jer nisam imala na čemu raditi zadaću i puno mi je olakšalo što su mi to dali” – kazala je Aldijana Braši, učenica.

Ovo nije samo slučaj u Tuzli. Praćenje online nastave organizovano je za 88 učenika širom BiH u mjesecima koji su označili početak pandemije. Akcija podjele tablet računara za djecu u potrebi organizovan je u 14 osnovnih škola sa kojima “Zemlja djece u BiH” usko sarađuje.

“U našem centru djeca će biti u prilici da koriste ove resurse kako bi efikasno pratili online nastavu, a uz tu aktivnost imat će i podršku u savladavanju školskog gradiva koju uobičajeno dobijaju i u dnevnom centru u Tuzli” – istakla je Sahiba Srna, pomoćnica direktorice Udruženja zemlja djece.



Putem donacija njemačkog Ministarstva vanjskih poslova, organizacija ASB provodi projkete koji se fokusiraju na pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija.

“To je set kompijuterske opreme sa tv-om gdje djeca mogu pratiti online nastavu ili bilo koju vrstu psihosocijalnog savjetovanja. Ovo je razlog da se smanji fizička komunikacija, i taj set IT opreme dostavljen je u devet nevladinih udrućenja i to je naša skromna donacija” – istakao je Evir Bujadžić, direktor organizacije ASB.

Pored tablet računara, dodatno za sve korisnike programa Udruženja, obezbijeđene su platnene zaštitne maske u veselim motivima, a školama se pokušava olakšati rad u novim zahtjevnim uslovima, kroz donacije dezinfekcijskih sredstava za ruke i rezervnih maski za učenike. U utorak su donacije uručene za učenike OŠ Gornja Tuzla i OŠ Kiseljak.