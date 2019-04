Dječija Javna kuhinja u Lukavcu ne može primiti više korisnika

Više od pola miliona ljudi u BiH živi na granici siromaštva, a tek 220 njih i to većinom onih najmlađih može da primi Dječija javna kuhinja u Lukavcu. Jedina je na području cijele države, otvorena s namjerom da pruži topao obrok upravo djeci, no baš kako siromaštvo ne bira godine, tako ni volonteri u ovoj kuhinji više ne hrane samo gladnu djecu već i njihove roditelje, a sa svog praga ne vraćaju ni stare, iznemogle i bolesne osobe koje su u stanju potrebe. Jedan od njih je i Meho Goletić, samohrani otac iz Lukavca.

„Imam dijete sa poteškoćama, ja sam imao infarkt, privatno stanujem i tako da se jako teško snalazim. Ne radim nigdje. Pomalo mi pomažu stanovnici koliko ko može. Bio sam primoran doći u kuhinju ovo ipak nešto znači, što se kaže od ručka do ručka ali dobro je, predobro.“- priča nam Meho Goletić, korisnik Dječije Javne kuhinje.

Nažalost, Meho nije jedini koji je u teškoj finansijskoj situaciji. Kako nam priča potpredsjednica „Udruženja altruista Ruke prijateljstva“ koja je na ideju otvaranja Dječije javne kuhinje došla prije godinu i po dana, broj korisnika je puno veći u odnosu na planirani. Iako im se novi korisnici javljaju svakodnevno, zbog nedostatka namirnica nemaju mogućnosti prijema novih članova.

Hrane ima za 30 dana

„Za sada imamo hrane za jedno mjesec dana. To sve zavisi od naših dobrih ljudi koji donose i doniraju namirinice za ovu Dječiju Javnu kuhinju. Nismo u mogućnosti više nikog da primimo. Za sada smo na tom broju ali mi kad imamo više hrane mi podijelimo dodatno.“ – kazala nam je Selma Zukić, potpredsjednica Udruženja altruista „Ruke prijateljstva“ Lukavac.

Da bi mogli pomoći svima onima kojima je to zaista potrebno, iz Dječije Javne kuhinje od početka svog postojanja bore se da dobiju sredstva iz općinskog budžeta, a uspjeli su tek prije 20-tak dana. Prolazeći pored ove Javne kuhinje, tešku situaciju prepoznao je Ramiz Frljanović, nezavisni vijećnik u OV Lukavac, koji je podnio inicijativu za izdvajanje sredstava iz budžeta Općine.

„Udruženje je tražilo 22 hiljade KM. Ja sam čitao njihove godišnje izvještajte potrošnje i potražnje i ono je iznosilo tačno toliko. Međutim, na sjednici Općinskog vijeća, amandmanom načelnika Edina Delića, prijedlog je došao i on je to prihvatio da to bude 12 hiljada KM.“ – kazao nam je Ramiz Frljanović, nezavisni vijećnik u OV Lukavac.

Iako nedovoljno za godinu dana, ta sredstva će im kažu dobro doći. S tim novcem će barem uspjeti platiti najam prostora i režijske račune, a nabavit će i nešto hrane.

„Čekamo odluku i realizaciju tih sredstava do kraja aprila. Koliko će nam pomoći, pomoći će nam. Bolje išta nego ništa. Za hranu ćemo se i dalje snalaziti kao što smo se i snalazili. Dobri ljudi to prepoznaju tako nam se stanje iz dana u dan mijenja. Nestane nam hrane, neko donese, pa ostavimo i raspodijelimo.. Tako se snalazimo.“ – kaže nam Selma Zukićm, potpredsjednica Udruženja altruista „Ruke prijateljstva“ Lukavac.

Bogati obroci za sve korisnike

A i bez obzira na nedostatak novca, kuhari i volonteri se trude da korisnici svakoga dana imaju obroke bogate svim namirnicama.

„Uglavnom svi obroci su sa mesom. Ujutro kuhamo 25 kg mesa pa dodajemo priloge. Jedan dan ide riža, nekad krompir, makarone.. Sve zavisi od toga šta trenutno imamo na raspolaganju. Jednom sedmično ubacujemo i grah, isto s mesom..“ – kazala nam je Sanela Kuduzović, kuharica u Dječijoj Javnoj kuhinji.

I pored teških uslova u kojima opstaju, nadaju se da će uskoro biti u mogućnosti otvoriti još jednu kuhinju i to u Turskom Lukavcu. Baš kao i do sada, uz pomoć dobrih ljudi. A do tada namjera im je započeti proizvodnju kiselog kupusa, koji će im koristiti za pripremu obroka u dječijoj kuhinji, a u tome će im pomoći i radno-sposobni korisnici ove kuhinje.