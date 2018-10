Do 11:00 sati izlaznost u Tuzli 12,50 posto

Prema podacima Gradske izborne komisije Tuzla izlaznost na području Tuzle je 12,5 posto. Na osnovu podataka koje su prikupile političke stranke sa područja Tuzle izlaznost do 11:00 sati otprilike se kreće od 11 500 do 13 000 birača. Prema centralnom biračkom spisku, na području Tuzle na Općim izborima, na 158 redovnih biračkih mjesta, i dva za glasanje u odsustvu pravo glasa ima 131.036 registriranih birača. Iz Stranke demokratske akcije Tuzla kažu da je do 11:00 sati na osnovu polovine podataka koje imaju u Tuzli glasalo oko 8 600 glasača, iz SDP-a navode da je izlaznost bila oko 14 hiljada, iz SBB tvrde da je otprilike 75 birača po glasačkom mjestu, odnosno 11.400 glasača, iz Naše stranke kažu da je izlaznost u Tuzli 30 posto, dok Demokratska fronta, Pokret demokratske akcije, BPS i HDZ BiH tvrde da nemaju podataka o izlaznosti birača.

1 of 5