Do 24. jula rok za prijavu za glasanje izvan BiH

Birači državljani Bosne i Hercegovine koji žive izvan BiH ili koji će na dan izbora u BiH u oktobru, biti izvan BiH mogu ostvariti svoje biračko pravo tako što će se prijaviti za glasanje iz inostranstva putem pošte ili u DKP-u, ukoliko Centralna izborna komisija BiH odluči u odnosu na broj birača koji bude zainteresiran da otvori biralište u određenom DKP-u – kazala je Feni glasnogovornica CIK-a BiH Maksida Pirić.

Podsjetila je da se prijave podnose na obrascu PRP-1, koji je dostupan na web stranici Centralne izborne komisije BiH zajedno sa uputstvom i vodičem.

Pirić kaže da prijava nije toliko komplikovana, pogotovo za birače koji žive izvan BiH, koji imaju jedan od važećih CIPS-ovih dokumenata.

Pojasnila je da je dovoljno popuniti prijavni obrazac, potpisati ga i kopirati jedan od važećih CIPS-ovih dokumenata. Samim tim bit će mu prihvaćena prijava i bit će upisan da glasa izvan BiH.

Pirić navodi da je do 5. jula ove godine, kada je pravljen presjek, bilo već više od 20.000 prijavljenih birača da glasaju iz inostranstva. Napomenula je da je rok za prijavu do 24. jula do ponoći.

– Prijave mogu dostaviti putem maila, putem pošte, a mogu poslati i putem faksa. Ono što jeste najjednostavnije je putem maila, kada ih naši službenici koji su zaduženi za prijem takve pošte obavještavaju ukoliko eventualno ima nekih nedostataka, tako da imaju dovoljno vremena da ih otklone i da dostave ispravnu prijavu za glasanje izvan BiH – kazala je Pirić.