Do kada će nas pratiti kiša?

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u periodu od 11. do 18.09.2017. godine očekuje se promjenljivo i nestabilno vrijeme, sa smjenama sunčanih i kišnih perioda. Veće količine padavina prognozirane su za Hercegovinu, manje za sjeveroistočnu Bosnu.

Sredinom sedmice očekuje se stabilizacija vremena, uz duže sunčane intervale, iako će tepmerature neznatno opasti pa će u Bosni dostizati između 18 i 20 °C, na jugu i u Posavini do 24 °C.

„ Minimalne vrijednosti kretaće se od 11 do 15 °C u unutrašnjosti, na jugu do 19 °C. Sredinom sedmice nakon par vedrijih noći moguće su za 2 do 3 °C niže jutarnje temperature. Maksimalne dnevne temperature dostizaće do 23 °C u unutrašnjosti, na sjeveru i u Hercegovini do 27„ kazao je Nedžad Voljevica, stručni saradnik u Sektoru primijenjene meteorologije FHMZ.

Za vikend se prognozira pogoršanje koje će zahvatiti cijelu zemlju, a nakon nestabilnog vikenda prvih par dana iduće sedmice prognozirano je kao promjenljivo, potom sunčanije i sa manjim izgledima za padavine.