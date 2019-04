Do kada traje sezona grijanja u Tuzli?

Isporuka toplinske energije traje kontinuirano od 15. oktobra do 15. aprila, propisano je dokumentom Opći uslovi za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije. Međutim, sezona može početi i ranije, a završiti kasnije u slučajevima nižih temperatura. Sezona grijanja na području Tuzle koja je u toku, počela je 15. oktobra, a da li će završiti 15. aprila zavisi od vremenskih uslova.

”Sezona grijanja u skladu sa Općim uslovima traje dok se ne steknu vremenski uslovi a to je zvanično mjereno na stanici Bukovčić u Tuzli 12 stepeni i preko 12 stepeni u 21 sat po meteorološkom vremenu. Tri dana uzastopno temperatura treba da bude iznad tih vrijednosti da bi se proglasio zvaničan završetak sezone grijanja”, navodi Suljo Sarić, pomoćnik direktora za tehnička pitanja preduzeća Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Kako navode u Centralnom grijanju, prate prognoze meteorologa i temperature u večernjim satima, a krajem ove sedmice bit će poznato da li se grijna sezona nastavlja do prvomajskih praznika.

”Taj period može trajati do prvog maja, poslije prvog maja već sezona je završena i zvanično”, ističe Sarić.

Ono što meteorolozi predviđaju za naredne dane jesu temperature slične onima koje su zabilježene u danima iza nas, bar kada je u pitanju tuzlanska regija. Nestabilno vrijeme je tipično za april, navode u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.

”Pred kraj sedmice minimalne temperature u Bosni spuštat će se i do dva stepena. Maksimalne temperature očekuju se između 15 i 20. Pred kraj sedmice u Bosni maksimalne temperature očekuju se do 14, na jugu zemlje do 18 stepeni”, navodi Dženan Zulum, meterolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.

Podsjetit ćemo da je prošlogodišnji april bio najtopliji u posljednjem desetljeću u našoj zemlji. Zbog temperatura koje su u večernjim satima, tačnije u 21 sat prelazile 12 stepeni, sezona grijanja u Tuzli je završena 15. aprila. U Centralnom grijanju Tuzla kažu da će radijatori sada biti topli dok za to bude potrebe.