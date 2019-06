Do kraja dana oblačno sa kišom i pljuskovima, upaljen žuti meteoalarm

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, kiša, pljuskovi i grmljavina, a ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.

Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene u prijepodnevnim satima. Prilikom boravka na otvorenom poželjno je provoditi mjere zaštite od UV zračenja i ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, obzirom da će biti sparno. Popodnevni pljuskovi također će mjestimično kvariti osjet ugode. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao žuto upozorenje zbog očekivane grmljaine za područje Tuzle.