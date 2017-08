Do kraja dana potpuno smanjenje oblačnosti

U Bosni je jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne.

Tokom dana očekuje se postupno smanjenje oblačnosti. Do kraja dana i u večernjim satima slijedi postupno razvedravanje.

U Hercegovini je malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar je slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura će iznositi od 19 do 25, na jugu i sjeveru od 24 do 30 stupnjeva.

Tokom dana očekuje se postupno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.