Do kraja dana promjena vremena

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Intenzivnije padavine se očekuju tokom poslijepodneva i u večernjim satima u Krajini, centralnim i sjevernim područjima Bosne, gdje je lokalno moguća i pojava grada.

Očekivana količina padavina: u Krajini, sjevernoj i centralnoj Bosni od 20 do 40, a u ostalim područjima do 2 do 10 l/m2. Vjetar će biti slab do umjeren u Hercegovini i na zapadu Bosne jugostočni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 19 do 25 stepeni.

U BiH prijepodne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je zabilježena ponegdje na zapadu i sjeveroistoku Bosne.