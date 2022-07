Do kraja ljeta plaćanje parkinga u Tuzli putem aplikacije i SMS poruke, uskoro testna faza

Do kraja ljeta, svi oni koji koriste usluge javnih parkirališta u Tuzli, bit će u prilici parking plaćati na drugačiji način nego je to bilo do sada.

Postupak nabavke ”platforme” koja će omogućiti plaćanje parking prostora SMS porukom ili putem aplikacije u Tuzli je završen. Bit će ovo novi kanal naplate usluge parkiranja, što će olakšati i građanima Tuzle i gostima, posebno u situacijama kada nemaju sitan novac za parking aparate.

”Trenutno smo u završnim fazama implementacije, uskoro bi trebali da uđemo u fazu internog testiranja tih mogućnosti i očekujem da ćemo do jeseni imati već pušten u rad taj način plaćanja”, navodi za RTV Slon Tarik Arslanagić, rukovodilac Odjeljenja za saobraćaj i komunikacije JKP ”Saobraćaj i komunikacije – Tuzla”.

Svi oni koji koriste broj nekog telekom operatera u BiH će moći putem mobilnog telefona platiti ovu uslugu, ili da to učine putem besplatne aplikacije. Na snazi ostaje i klasični model naplate.

”Do sada ustaljeni način plaćanja parkirališta putem kupovine parkirne karte na parking aparatima će se zadržati i ostati do daljnjeg u upotrebi. Na samim parking aparatima i na vertikalnoj signalizaciji na ulasku u parkirališta će biti istaknute informacije o načinu novog plaćanja usluge parkiranja. Tu će biti istaknuti brojevi za slanje SMS-a i QR kod na povezivanje na stranicu sa koje se može skinuti besplatna aplikacija za plaćanje parkirališta”, ističe on.

U preduzeću ”Saobraćaj i komunikacije” vjeruju da će većina građana koristiti baš ovu aplikaciju za plaćanje usluge parkiranja.

”Koja u suštini olakšava da se prilikom parkiranja i otvaranja same aplikacije putem GPS lokacije mobitela prepozna na kom se parkiralištu nalazite. Vaše je samo da prvi put unesete registarske oznake vozila koje koristite a već naredni put moći ćete lakše i brže platiti parkiranje tako što samo ponuđene odgovore odabirete”, pojašnjava Arslanagić.

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla krajem maja usvojene su izmjene i dopune Odluke o javnim parkiralištima, tako da za implementaciju novog modela naplate nema prepreka. Na problem sa kojim su se susretali građani i turisti ukazivali su vijećnici Sabiha Mujkanović Mujačić koja je predložila uvođenje plaćanja SMS porukom, te Anel Ibeljić čija je inicijativa za uvođenje plaćanja putem aplikacije također prihvaćena. Ibeljić je zadovoljan što se ova inicijativa implementira, jer je kako navodi, postojeći sistem naplate zastario.

”Ova inicijativa je jako korisna, njena implementacija će biti od velikog značaja za grad, imajući u vidu da je Tuzla turistički grad. Također, naši građani će moći iz udobnosti svojih domova da kupe različite vrste karata poput mjesečnih i povlaštenih. Realizacije ove inicijative će mnogo doprinijeti ekološkoj osviještenosti jer više nećemo koristiti papirne karte”, kaže Anel Ibeljić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.

I nakon uvođenja novog modela naplate usluge parkiranja, cijene će ostati iste, poručuju iz preduzeća ”Saobraćaj i komunikacije – Tuzla”.