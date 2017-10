Do kraja naredne sedmice stabilno vrijeme

Prognostička mjerenja nagovjestila su da će jesen na prostoru BiH biti nešto toplija u poređenju sa prosječnim temperaturama zraka tokom jeseni. Međutim, svjedoci smo da je ovogodišnja jesen sa sobom donijela i nagli pad temperatura, a mnogi bi rekli i preuranjenu zimu, jer se od ljeta takoreći nismo uspjeli ni oprostiti a već smo uskočili u čizme i zimske kapute. No, kako tvrde iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda toplija jesen u odnosu na višegodišnji prosjek ne znači nužno i izostanak izraženijih hladnijih razdoblja.

„Duži period stabilnih vremenskih prilika prognozira se od 09. do 20. oktobra, a od 21. do kraja prognoznog perioda 24. uslijedit će nestabilnije vrijeme praćeno padavinama. Jutarnje temperature od 09. do 14. oktobra u Bosni se prognoziraju od 2 do 7, a u Hercegovini od 5 do 10 stepeni, dok se dnevne u Bosni očekuju od 14 do 19, a na jugu od 17 do 22 °C“, izjavio je Bakir Krajinović, stručni savjetnik u Sektoru primjenjene meteorologije FHMZ.

Srednje minimalne temperature zraka biće približne višegodišnjem prosjeku do kraja oktobra i novembru. Tromjesečna prognoza koja važi za period od 1. septembra do 30. novembra pokazuje da bi očekivane sume padavina tokom jeseni, trebale biti u granicama ili nešto ispod prosječnih suma za period 1981. – 2010. godina.

„Blagi porast temperatura očekuje se od 15. do 24. ovog mjeseca. Najniže temperature u Bosni se prognoziraju od 7 do 12, a u Hercegovini 9 do 14, dok se dnevne u Bosni očekuju do 22, a na jugu do 24 °C“, kazao je Krajinović.

Nešto više temperaturne vrijednosti u odnosu na srednju temperaturu zraka u periodu očekuju se u drugoj polovini oktobra i početkom novembra. U drugoj polovini oktobra moguća su i nešto duža razdoblja bez padavina.