Do kraja sedmice nestabilno vrijeme, umjereno oblačno, sa kišom, susnježicom ili snijegom

U Bosni i Hercegovini do kraja sedmice umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa kišom, a u višim predjelima susnježica ili slab snijeg. Temperature zraka od -1 do 15 stepena Celzijevih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla. U Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u nizinama istočne i sjeveroistočne Bosne je moguća slaba kiša, a u višim susnježica ili slab snijeg. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 stepena Celzijevih.

U petak pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 15 stepena Celzijevih.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima slaba kiša se očekuje u nizinama, a u višim područjima susnježica ili slab snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 9, na jugu do 12 stepena Celzijevih.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom u nizinama, a u višim područjima sa susnježicom ili snijegom. Tokom dana padive slaba i postepeno prestaju. U Hercegovini poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepena Celzijevih.