Do kraja sedmice u BiH umjereno oblačno sa snijegom ili kišom

U Bosni i Hercegovini će tokom ove sedmice preovladavati umjereno oblačno vrijeme, ponegdje sa snijegom ili kišom.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u utorak će jutro biti oblačno s kišom u Hercegovini, a u većem dijelu Bosne sa snijegom. Tokom dana u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili susnježicom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom. U ostalim područjima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Vjetar u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku države slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu do 5, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 10 stepena Celzijevih.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno može biti slabe kiše ili susnježice. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 2, a dnevna od 1 do 7, na jugu i sjeveru države do 11 stepeni.

U četvrtak u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku države pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 2 na jugu do 4, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 11 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -6 do 0 na jugu do 3, a dnevna od 4 do 10 stepeni.