Do sada CIK BiH nije odbio ni jednu pristiglu prijavu

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović se danas, prije početka žrijebanja za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za predstojeće Opće izbore, osvrnuo na prijavu birača izvan BiH, te kazao da je putem aplikacije e-izbori nalog otvorilo oko 88 hiljada osoba, od čega oko 10 hiljada osoba nije završilo postupak prijave, iako su po dva puta bili obaviješteni na njihove mail adrese da završe taj postupak.

Naveo je da takvih oko 10 hiljada nezavršenih prijava neće biti razmatrane, te podsjetio da je rok za prijavu birača za glasanje izvan BiH istekao u utorak, 19. jula, u ponoć.

– Do sinoć je obrađeno 69.559 prijava, od čega ispunjava uvjete za glasanje izvan BiH 55.261 birač, dok za sada od broja obrađenih prijava ne ispunjava uvjete 7.149 podnesenih prijava birača. U procesu obrade je još oko 16 hiljada prijava pristiglih putem portala e-izbori – kazao je Arnautović.

Pojasnio je da će birači kojima se prijava obrađuje nakon 19. jula i čija prijava sadrži nedostatke biti obaviješteni na mail da u roku od dva dana od dana prijema obavijesti otkolne nedostatke u prijavi, uz napomenu da će tu mogućnost imati samo jednom u okviru ta dva dana i da prije nego što označe rubriku „pošalji zahtjev“ provjere da li su otklonili navedene nedostatke.

– Nakon jedne pružene prilike za otklanjanje nedostataka, njihov nalog će biti zaključan – naveo je Arnautović.

Podsjetio je da je cijeli proces prijave otpočeo 4. maja i da su svi bh. državljani van BiH imali 75 dana da urade ovu prijavu.

– Zbog ranije plasiranih dezinformacija, želim kazati da do sada Centralna izborna komisija BiH nije odbila ni jednu pristiglu prijavu, a kada to bude uradila, to će biti nakon ostavljenog roka za otklanjanje nedostataka, uz napomenu da će sve pristigle prijave biti dodatno provjeravane i prekontrolirane – kazao je predsjednik CIK-a BiH.

S obzirom na to da su, osim elektronski, prijave mogli podnijeti i putem telefaksa, Arnautović je naveo da je na taj način primljeno 1.400 pošiljki koje su u obradi.

– Kažem pošiljki, jer u okviru jednog poziva za slanje faksa može se poslati više i prijava i dokumenata. I to se trenutno obrađuje – napomenuo je on.

Po njegovim riječima, u CIK-u BiH su vrlo zadovoljni funkcioniranjem nove aplikacije e-izbori, ali i mnogi društveno odgovorni pojedinci su prihvatili aplikaciju i novi način prijave birača za glasanje izvan BiH.

– Sada nemamo ono što smo imali u prošlosti, višestrukih prijava jedne osobe iz više različitih država, sa različitih adresa. Zloupotrebe su, vjerujem, potpuno spriječene, a što je bio i jedan od ciljeva uspostave portala e-izbori. CIK BiH u ovom trenutku, dok još traje obrada prijava za glasanje izvan BiH, ne može objaviti precizne podatke o broju prijava po državama i druge statistike – kazao je Arnautović.

RTV Slon/Fena