Do sada nijedna žrtva nije naplatila dosuđenu štetu za ratni zločin

Nijedna žrtva rata u BiH do sada nije uspjela naplatiti dosuđenu štetu, jer počinilac zločina nije bio voljan ili nije bio u mogućnosti da tu štetu plati. Na taj način žrtva je izložena novoj traumi, jer njen život opet zavisi od počinioca zločina. Postavlja se pitanje, ko je odgovoran za takav položaj žrtava u našoj zemlji?

Iako je u Sudu BiH uspostavljena praksa da se u krivičnom postupku direktno dosuđuje materijalna šteta žrtvama zločina, u stvranosti ta praksa nije zaživjela na nabolji načina. To je potvrdio i profesor na Pravnom fakultetu u Zenici Zlatan Meškić koji je nadavno predstavio publikaciju „Djelotvorno ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete žrtava ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka u BiH – Nalozi i standardi međunarodnog prava i prava EU“.

„ Sa tom praksom uspostavio je, rezotkrio se jedan sistemski problem a to je da dosada nijedna žrtva nije uspjela da naplati dosuđenu štetu pred Sudom, zbog toga što počinilac nije bio voljan ili nije bio u mogućnosti da tu štetu plati.“, navodi profesor Meškić.

Na taj način žrtva je izložena novoj traumi da od počinioca ovisi da li će dobiti štetu koja je dosuđena, zbog čega je napravljena analiza da se utvrdi da li je to do dobre državne prakse ili je riječ o nečem više, a to je obaveza iz međunarodnog ili evropskog prava da se šteta naplati od države.

„ Došli smo do zaključka da u situacij kada šteta ne može da se naplati od počinioca, jer ili nema imovinu ili nije voljan da plati, država ima obavezu da uspostavi državni fond i da bi iz tog državnog fonda žrtva mogla neposredno da se naplati a da se nakon toga država refundira od počinioca jer je država mnogo više u mogućnosti da pronađe imovinu i da nadoknadi štetu direktno od počinioca koju je prethodno isplatila žrtvi.“, dodaje Meškić.

Ukazujući da sistem naplate štete nije dovoljno efikasan Meškić je istakao pozitivan primjer Tužilaštva BiH, koje je već u fazi istrage uspjelo da, kako kaže, uzme u obzir da li će počinioci imati imovinu u slučaju da eventualno takav zahtjev uspije, odnosno da donese prijevremenu mjeru oduzimanja ili naplate iz imovine. To je jedan od načina kako da ne dođe do naplate iz državnog fonda. S druge strane, bh. pravosuđe, predvođeno Tužilaštvom i Sudom BiH, prvi put je omogućilo efektivnu primjenu odredaba Zakona o krivičnom postupku BiH tako da su počinitelji ratnih zločina mahom silovanja, osim osude na odgovarajuće kazne zatvora, u obavezi i na naplatu nematerijalne štete žrtvama.