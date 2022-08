Do sada Panonska jezera posjetilo oko 317 hiljada gostiju

Od početka ljetne sezone, tačnije od prvog junuara, kompleks Panonskih jezera posjetilo je oko 317 hiljada gostiju. Ono što je interesntno u odnosu na prošle sezone, ove godine zabilježena su povećanja broja gostiju koji dolaze van TK i iz susjednih država. Iako je u posljednjih nekoliko dana vladaju lošiji vremenski uslovi, iz Uprave se nadaju da će ostvariti godišnji plan za ovu ljetnu sezonu.

„Mi se nadamo da ćemo svoj plan ispuniti koji iznosi 380 hiljada posjeta do kraja augusta što govori da je Panonika i ovu sezonu bila magnet za veliki broj ljudi. Interestno je to što je povećan procenat ljudi koji dolaze izvan Tuzle i TK, i svjedoci smo organizovanih posjeta putem turističkih i putničkih agencija. Uglavnom dolaze iz istočne Hrvatske a to su dijelovi Osijeka, Vinkovaca i tako dalje, ali i zapadne Srbije, Inđija, Valjevo, ali i Beograd. To nisu samo jednodnevni izleti nego naši gosti ostaju i po nekoliko dana“ rekao je Maid Porobić, direktor JKP Pannonica Tuzla

Od otvaranja prvog panonskog jezera 2003. godine, ovu turističku atrakciju posjetilo je preko 5,3 miliona gostiju. U godini prije pandemije korona virusa, bilo je rekordnih 400 hiljada posjeta. Međutim, kako naglašavaju, imperativ nisu brojevi nego zadovoljni gosti.

„Nama je gost u centru našeg interesovanja i želja nam je da se svi gosti vrate na Panoniku i da svojim prijateljima, porodici prenose i pričaju o Tuzli, gostoprimstvu Tuzle i njenih građana“ dodao je Maid Porobić, direktor JKP Pannonica Tuzla

Ove godine došlo je i do povećanja cijena usluga kompleksa Panonskih jezera, što se nije odrazilo na posjetu.

“Ono što je bitno da mi moramo pratiti trend tržišta i naš cjenovnik to mora pratiti. Mi smo u odnosu na prošlu godinu poskupili baš iz tih razloga jer su nama ulazne komponente poskupile za oko 40 posto, a naše ulaznice su poskupile za nekih 15 do 17 posto, a u globalu sve ulaznice su poskupile za nekih 20 do 22 posto i mi smo znači ponovo ispod toga, ali mi to nadoknađujemo radom i dobrim posjetama“ zaključio je Maid Porobić, direktor JKP Pannonica Tuzla.

Iako je do zvaničnog kraja ljetne sezone ostalo nešto više od 15 dana, postoji mogućnosti da se u skladu sa vremenskim uslovima sezona produži i u septembru. Pored toga, već se radi na organizaciji i pripremi zimske sezone na kompleksu Panonskih jezera odnosno popularnom klizalištu na Panonici, gdje se gostima pripremaju i razne novine.