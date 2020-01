Do vikenda sunčano, u nedjelju stižu nove snježne padavine

Stabilne vremenske prilike, vedro i sunčano, zadržat će se do subote 18. januara. U tom periodu uz riječne tokove centralne, sjeverne, istočne i sjeveroistočne Bosne prognozira se magla ili niska naoblaka.

Od nedjelje, 19. januara izgledna je promjena vremenskih prilika uz snježne padavine, posebno na zapadu i u centralnim krajevima Bosne.

Nestabilno vrijeme zadržat će se do ponedjeljka 20. januara, nakon čega slijedi postepena stabilizacija i prestanak padavina, navodi se u srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U periodu od 13. do 19. januara, jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se od -2 do 3, u Hercegovini od 3 do 7 stepeni. Vrijednosti dnevnih temperatura u Bosni se očekuju od 3 do 9, a u Hercegovini od 8 do 13 posto.

Pad temperatura zraka izgledan je od 20. do kraja prognoziranog perioda 27. januara, sa jutarnjim u Bosni od – 6 do -1, na jugu od 0 do 3 stepena, a dnevne u Bosni od -2 do 3, u Hercegovni od 5 do 9 stepeni.