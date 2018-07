Dobra vijest za trudnice u TK: Besplatan „Clexan“ i „Clivarin“

Zbog urođene ili stečene trombofilije, trudnoća može da bude veoma rizična. Komplikacije koje se javljaju uslijed trombofilije najčešće su prijevremeni porođaj, pobačaji, zastoj rasta ploda ali i smrt ploda. Trudnica kod koje je dijagnostikovana trombofilija tokom trudnoće primi između 700 do 900 injekcija clexana, a za to je do nedavno u Tuzlanskom kantonu do kraja trudnoće trebala izdvojiti i do 3000 KM. Od aprila ove godine, trudnice u najmnogljudnijem kantonu, clexan i clivarin dobijaju besplatno, jer su u skladu sa finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2018. godinu, predviđena sredstva u iznosu od 100.000 KM za nabavku niskomolekularnih heparina za trudnice.

„U tu svrhu je Ministarstvo zdravstva TK izradilo Doktrirani pristup kojim su predviđene indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurane osobe da bi mogle ispunajvati uslove za nabavku ova dva lijeka.“ – kazao je Riad Kurtalić, glasnogovornik Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Koliko je značajna primjena „clexanea“ ili „clivarina“ u rizičnoj trudnoći govori podatak da postoje i pacijentice koje zbog težine dijagnoze moraju primati ovakve injekcije i dva puta na dan, a u slučaju izostanka ovog heparinskog lijeka dolazi do stvaranja tromba, te prekida dotoka krvi između majke i nerođene bebe. Pravo na ove lijekove ostvaruje se na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante ili otpusnog pisma i konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

„Na osnovu ta dva nalaza, osigurana lica, odnosno trudnice imat će pravo da preuzimaju terapiju u bolničkoj apoteci. I osigurano lice sa tim receptom podiže svoju mjesečnu dozu. A nakon isteka tog mjeseca, osigurano lice ponovo se javlja u ginekološku ambulantu i nema potrebe za daljom obradom na konziliju. Na osnovu novog nalaza ginekologa, utvrdi se da i dalje postoji potreba i pacijentica ponovo podiže svoju mjesečnu dozu.“ – dodao je Kurtalić.

Testiranje na trombofiliju se preporučuje svim ženama koje su imale vensku trombo-embolijsku bolest, onim ženama koje su ovu bolest imale u prethodnoj trudnoći ali i nakon trudnoće. Skupština TK jednoglasno usvojila odluku da se problemi pacijentica s rizičnom trudnoćom napokon riješe, a Ministarstvo zdravstva je vrlo brzo reagiralo i u saradnji sa ZZO TK i UKC Tuzla pronašao model distribucije injekcija.

Sve osigurane osobe, odnosno trudnice kojima je dijagnostikovana trombofilija imaju pravo na Clexane i Clivarin u skladu sa indikacijama, bez obzira da li su hospitalizovane ili nisu.