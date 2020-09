doc.dr.sc. Gabriel Pinkas, pedagog – psiholog o početku nove školske godine u izmijenjenim okolnostima

Sutra počinje nova školska godina u TK za učenike od 1. do 5. razreda osnovnih i učenike 1. razreda srednjih škola. Roditelji su dužni da po uputama koje su im dale škole djecu dovode uz pridržavanje higijensko – epidemioloških mjera. Iako je kraj ljeta proteklih godina bio u znaku kupovine školskih udžbenika, školskih torbi i pribora, što je predstavljalo posebnu radost za učenika, kao i ponovni susret s drugarima, početak ove školske godine bit će u potpuno izmijenjenim uvjetima u odnosu na sve ono na šta su prethodnih godina učenici navikli. Od ove školske godine učenici će morati voditi računa o fizičkoj distanci, neće se moći družiti sa svojim drugarima, na način na koji su navikli, a obavezan rekvizit će im od ove godine biti i maska, kako djecu pripremiti na ovakav početak nove školske godine, ali i roditelje i prosvjetne radnike, a da to na koncu sve lijepo funkcioniše pitali smo dr. Doc. sc. Gabriela Pinkasa, pedagoga – psihologa. Prema njegovim riječima : „Djeca školskog uzrasta su sastavni dio naše društvene i sveukupne stvarnosti, koja se u proteklih šest mjeseci zbog COVID – 19 bitno izmijenila. U tom vremenu, istina, djeca nisu išla u školu i nisu bila u prilici sjediti u školskim klupama, ali jesu bila upoznata sa svim ovim epidmeiološkim mjerama, poput temeljitijom higijenom, nošenjem zaštitinih maski i slično i sve su to imali priliku primijeniti u brojnim situacijama, kada su izlazili izvan kuće. Sva ta iskustva koristiće im prilikom polaska u školu i pohađanju nastave, kao i brže adaptacije na nešto izmijenjenu školsku sredinu i uvjete u kojima će se odvijati nastava. Ono što će također u velikoj mjeri uticati na ukupan stav i prihvatanje djece na nove okolnosti, jeste stav porodice, način na koji će se roditelji odnositi prema školi u nekim novim izmijenjenim okolnostima i stav nastavnika, odnosno drugih stručnih saradnika, tj. zaposlenika škole. Kako bi situacija bila što povoljnija po učenike, bilo bi poželjno da nastavnici i roditelji komuniciraju češće i intenzivnije nego inače, dakle da se ostvari ta bliža saradnja između porodice i škole. Da svako obrati pažnju malo više na dijete i eventualne neke male promjene u njegovom ponašanju i doživljavanju. I da se na taj način i ukoliko se pojave poteškoće i problemi, moglo djelovati pravovremeno. S druge strane cijenim da bi bilo poželjno da se na jedan sistematski način prikupljaju podaci za veći broj učenika, odnosno škola, a to bi svakako trebali činiti prosvjetne vlasti, što vjerujem da u konačnici i hoće i da se ti podaci uzimaju prilikom eventualnog razmišljanja o nekim narednim koracima i mjerama i donošenju takvih mjera. Osim naravno većine, koja će se dobro prilagodit, ja vjerujem da postoji određeni dio porodica za koje će ova situacija biti nešto delikatnija i teža, možda će imati nekih organizacijskih poteškoća u smislu ko će odvesti dijete u školu, ko će ga dočekati, i nešto slično. U takvim okolnostima bi bilo poželjno da postoji obostrano razumijevanje i što je moguće više fleksibilnosti kako bi se i škola prilagodila roditeljima, ali i kako bi se roditelji prilagodili školi, odnosno cjelokupnoj epidemiološkoj situaciji.”