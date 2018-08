Dodijeljene medalje na Sajmu pčelarstva u Gradačcu

Drugog dana 45. Sajma šljive u okviru kojeg se održava 1. međunarodni sajam pčelarstva u organizaciji Udruženja pčelara „Pčela“ Gradačac, dodjeljenja su priznanja i medalje za kvalitet ocjenjenih medova.

Stručni žiri sastavljen od članova iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na analizi od stotinu uzoraka meda, odlučio je da njih 88 zaslužuju da dobiju medalje. Dodijeljeno je 21 zlatna, 47 srebrnih i 20 bronzanih medalja.

Uoči početka manifestacije riječi dobrodošlice prisutnima je uputio predsjednik Udruženja „Pčela“ Gradačac, Asmir Duraković, koji je istakao kako je Udruženje po prvi puta organizovalo Međunarodni sajam pčelarstva i ocijenjivanja kvalitetu meda.

„Ocijenjivanje kvalitete meda vršili smo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a prijavljeno je stotinu uzoraka za ocijenjivanje, na kojima su rađeni fizikalno-hemijske kao i senzorne analize meda. Za 12 uzoraka dodijelili smo zahvalnicu za učešće, dok su ostalim učesnicima dodijeljene medalje. Zadovoljni smo sa odzivom učesnika koji su se odazvali kako iz naše zemlje tako i iz regiona“, istakao je Duraković.

Drago Šubarić, prorektor Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayer iz Osijeka istakao je kako se već neko vrijeme u Gradačcu osjeća kao kod kuće, između osatlog, zahvaljujući entuzijazmu prof.dr. Midhata Jašića koji je koordinirao rad na organizaciji sajma i stručnog savjetovanja za pčelare.

„Čitao sam knjigu u kojoj se kaže da je svijet jedna organizovana košnica koja ima svoju maticu, a nas je ponovo okupio profesor Midhat Jašić , koji je rekao bih naša matica. Mi ćemo predstaviti 12 stručnih predavanja, nadam se da ima i novih pčelara kojima će naša predavanja biti od izuzetnog značaja“ rekao je prof.dr. Drago Šubarić.

Dopredsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza, Stanko Čuljak, dugogogdišnji prijatelj gradačačkih pčelara i ove godine je bio dio manifestacije koja je po njemu kao i uvijek ispunila očekivanja.

„Ove hemisjke analize koje ste dobili mnogo su vrijednije od ovih diploma i medalja. Pogledajte, jer to je dokaz da li ste dobro ili niste dobro radili. Na njih ne možemo uticati, one su produkt onoga što su naše pčele donijele u košnicu, one su dokaz da imamo dobar i kvalitetan med, ako su parametri dobri“, poručio je Čuljak.

Drugi dio manifestacije posvećen je savjetovanju o pčelarstvu na kojem je ućešće uzelo 12 predavača sa fakultata u Tuzli i Osijeku. Posebna pažnja je posvećena značaju pčela u voćarstvu te pesticidima i njihovoj zakonskoj regulativi, kao i temama vezanim za standardizaciju u pčelarstvu i u organskoj proizvodnji.