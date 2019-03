Dodik i Sonja Jovičević o presudi Radovanu Karadžiću

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da presuda prvom predsjedniku RS-a Radovanu Karadžiću, kako je ustvrdio, prilično arogantna i cinična i dio “ravnanja računa među ranijim presudama Haškog tribunala”.

Tvrdi da u RS već dugo ne postoji povjerenje u Haški tribunal, a potvrda toga jeste i kazna Karadžiću

– Već dugo se nema povjerenja u Haški tribunal i njihove poslove. To nije rezulat onih koji vjeruju ili ne vjeruju, već je stvar izgubljenog povjerenja – rekao je Dodik za RTRS.

Imajući u vidu, kako je rekao, da se Haški trubunal u značajnom obimu bavio selektivnim pristupom, nije ispunio postavljenu misiju – da osigura pomirenje među narodima u BiH

– Jedna od osnovnih stvari je bila da se individulno osude ljudi za kršenje zakona i običaja ratovanja, a isto tako jedan od važnih segmenata je bio da se obezbijedi pomirenje. Oni uspijevaju da individualno ljude presude, ali druga misija Haškog tribunala, da obezbijede pomirenje, je još neizvjesnije, gotovo nemoguće – ustvrdio je Dodik.

Solja Karadžić-Jovičević, potpredsjednica Narodne skupštine RS-a i kćerka Radovana Karadžića je rekla da je i i 20 i 40 godina doživotna robija.

– Takva presuda je očigledno rezultat poltičkog pritiska i nema nikakve veze s pravom, pravdom, činenicma i dokazima i onim što je u žalbenom precesu radio rim odbrane – ustvrdila je ona za RTRS.

Kao uspjeh tima Karadžićeve odbrane navela jeto što nije presuđen genocid u sedma općina u RS.

– Nadam se da će kad-tad istina ugledati svjetlo dana i da će ovi narodi, kada dođu do istine u BiH, konačno moći da se pomire i žive normalno. Do tada, mislim da će to biti sve teže i teže – ustvrdila je ona.

Izvor: RTV Slon/Fena