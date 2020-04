Dodik: Moguće uvođenje policijskog sata u RS uoči i u vrijeme Vaskrsa

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da će se u Republici Srpskoj (RS) najvjerovatnije donijeti odluka da u vrijeme vaskršnjih praznika bude uveden policijski sat koji će trajati od petka ujutro, 17. aprila, do subote ujutro, 18. aprila kako ne bi buknula zaraza koronavirusom.

Naveo je da će u subotu od 06 do 15 sati biti dozvoljena mogućnost nabavke, a od subote u 15 do ponedjeljka ujutro, 20. aprila, ponovo biti policijski sat.

Dodik je kazao da će i u vrijeme prvomajskih praznika biti pooštrene mjere kako ne bi došlo do erupcije zaraze virusom korona, te da će ukoliko taj period prođe bez problema razmotriti značajno ublažavanje dosadašnjih mjera.

On je naveo da su dosadašnje mjere produžene do 27. aprila, jer je Vaskrs vrijeme kada se može očekivati zražena opasnost od širenja virusa.

– To činimo isključivo da bi bio smanjen socijalni kontakt i da ne bi došlo do toga da sve što smo do sada uradili bude poništeno i da dođe do erupcije zaraze – kazao je on i zamolio građane da imaju razumijevanja za te mjere kako bi, naveo je, svi zajedno prošli kroz dva veoma izazovna perioda – Vaskrs i 1.maj.

Dodik je najavio je da će uz platu, čija isplata će biti u četvrtak, svim zdravstvenim radnicima, vozačima, spremačicama, koji rade pri zdravstvenim ustanovama biti isplaćena jednokratna pomoć od 1.000 KM.

Novac će dobiti samo oni koji su radili od pojave koronavirusa u RS, a nikako oni koji su koristili bolovanje.

Najavio je da će u četvrtak iz Mađarske u RS biti dostavljena medicinska pomoć.

Dodik je kazao da je protiv pokušaja uplitanja OHR-a u rješavanje situacije u vezi s koronavirusom te da predstavnici RS neće učestvovati na sastanku koji organizuje OHR, te pozvao međunarodnu zajednicu da ramotri ukidanje Ureda visokog predstavnika u BiH.

