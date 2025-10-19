Dodik o Stanivukoviću: Kakav pokret, to je znak nemoći

Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentarisao je formiranje novog političkog pokreta koji će danas biti ozvaničen na Palama, ocijenivši da je riječ o „znaku nemoći, a ne moći“.

„Kakav pokret, kakva je to priča? Kakva pompezna priča. To je znak nemoći, a ne moći. Toliko dijametralno suprotne političke ličnosti, programi, pozicije, suprotni politički životi… Odjednom se nešto udružuju da bi prevarili narod i kao mi smo nešto novo. Šta si novo? Zar stvarno neko misli da će Igor i Stanivuković moći da naprave neko jedinstvo?“, rekao je Dodik gostujući na RTRS-u.

Dodik je reagovao na najavu Draška Stanivukovića, lidera Partije demokratskog progresa (PDP), i Igora Radojičića, predsjednika Nezavisnog pokreta „Svojim putem“, koji će danas zajedno sa načelnikom Pala Dejanom Kojićem potpisati sporazum o formiranju novog političkog pokreta.

Prema riječima Stanivukovića, riječ je o „ozbiljnom političkom ukrupnjavanju opozicije“, koje bi moglo donijeti novu energiju na političkoj sceni Republike Srpske. „Ovo će biti pokret koji će okupiti važne ljude. Planiramo da ga ozvaničimo kroz potpisivanje sporazuma i promociju programa. Ljudi traže ozbiljne političke projekte i odgovore na izazove vremena u kojem živimo“, izjavio je Stanivuković.

On je ranije naveo da će u okviru pokreta biti okupljene različite političke i nevladine organizacije, kao i pojedinci koji dijele zajedničke vrijednosti. „Na političkoj sceni se rađa struktura koja je spremna da u narednim godinama preuzme odgovornost za vođenje Republike Srpske“, dodao je.

Jedna od ključnih tačaka novog sporazuma, prema dosadašnjim informacijama, jeste odbacivanje mogućnosti bilo kakve saradnje ili koaliranja sa SNSD-om.

