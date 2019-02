Dodik: Pljačkaška privatizacija u BiH razorila ekonomsko tkivo

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je “pljačkaška privatizacija u BiH razorila ekonomsko tkivo”.

U obraćanju na otvaranju Ekonomskog foruma 2019, koji se održava u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dodik je rekao da je BiH olako nasjela na priču da proda sve svoje poslovne banke, da se stavi u funkciju pravila za koja bh. društvo nije bilo spremno i da otvori tržište i time eliminiše priliku da se izgradi kao konkurentna na regionalnom i drugim tržištima.

– Koliko je to što smo radili bilo dobro vidimo iz podataka da do danas nismo uspjeli zaposliti isti broj ljudi kao prije rata, da gubimo veliki broj mladih koji odlaze, što nije samo do nas nego i strategija razvijenih zemalja koje traže radnu snagu s ovih prostora – naveo je Dodik.

Dodao je da je ta strategija odvlačenja radne snage vidljiva iz činjenice da prije deset godina nije bilo moguće dobiti 50-ak radnih mjesta kroz sistem detašmana, a danas je tržište zapadne Evrope otvoreno jer traži novu radnu snagu.

Dodik je istakao da je neophodno zaustaviti i obrnuti taj proces kako bi ljudi dolazili ovdje da rade.

– Mislim da u BiH trebamo zaustaviti sve političke debate i fokusirati se na to da u naredne tri godine prikupimo najmanje pet milijardi eura za izgradnju infrastrukture – kazao je Dodik.

Precizirao je da je po podacima Centralne banke BiH u 2017. za negativnu kamatnu stopu stranim bankama plaćeno 11,5 miliona KM, a da za 2018. podataka još nema.

– To pokazuje da vrijeme da mi redefinišemo neke stvari i mislim da je vrijeme da putem obveznica počnemo razvijati infrastrukturu i privredu – rekao je Dodik.