Dodik: Pređena crvena linija

Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da je odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa statusom poljoprivrednog zemljišta u Republici Srpskoj daljnji pokušaj urušavanje tog bh. entiteta.

– Nakon nekoliko presuđenih odluka da imovina pripada entitetima, sada su to poništili i prebacuju to na nivo BiH čime se urušava RS. Za nas je to pređena crvena linija, to podržavaju zapadne zemlje koje su dio napora da se uguši RS i to ljudi u RS znaju – kazao je Dodik nakon sastanka predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića s političkim predstavnicima Srba iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Dodik je kazao kako su moguća dva rješenja trenutne situacije: Ustavni sud BiH bez stranaca ili da RS “krene svojim putem i u dogledno vrijeme donese odluku o svojoj samostalnost”, dodavši kako će iskoristiti sve institucionalne mogućnost koje pruža Narodna skupština RS te institucije BiH.

– Mi nećemo pokušati uraditi ni jednu mjeru koja bi dovela do destabilizacije situacije. Mi imamo dosta institucionalnih mogućnosti da branimo svoja prava i mi ćemo to raditi. U konačnici, narod će odlučiti. Tražit ćemo da narod odluči o statusu RS bez obzira koliko nam to osporavaju – poručio je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandra Vučića ustvrdio je kako razumije situaciju u kojoj se nalazi srpski narod u BiH i Crnoj Gori, dodavši kako je podrška Republike Srbije Srbima u susjednim državama neupitna.

– Za razliku od mojih prethodnika, niti prijetim, niti igram igre, niti bilo šta tražim. Moja molba, posebno u BiH, predsjedniku Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović, je da imaju u vidu interese cjelokupnog našeg naroda i zemlje. Razumijem bojazan i sve probleme s kojima se suočavaju, udar na identitet i imovinu – kazao je Vučić.

Dodao je kako je zamolio predstavnike RS-a da sve što rade “rade kroz institucije kako ne bi došlo do šire destabilizacije cijele regije”.

Sastanku u Beogradu nazočio je i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej te predstavnici srpskih političkih stranaka iz Crne Gore.

Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić istaknuo je da su predstavnici Srba iz Crne Gore zadovoljni sastankom.

“Sretni smo što je i danas konstatirano da je snaga srpske solidarnosti svoje najljepše lice pokazala nakon ovih događanja u Crnoj Gori. Zahvalio sam svima koji su stali s nama zajedno rame uz rame. Nemamo dileme da će tako biti do kraja”, rekao je Mandić.

IZVOR: RTV SLON/FENA