Završena agonija: Doktori i stomatolozi u TK dobili Kolektivni ugovor

Nakon višemjesečne agonije na relaciji doktori i Vlada, a zbog koje su najviše ispaštali pacijenti, danas je i zvanično potpisan Kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu.

Potpisivanjem Kolektivnog ugovora za oblast zdravstva, a koji se tiče radno-pravnog statusa doktora medicine i stomatologije riješeni su problemi koji su u Tuzlanskom kanotnu mogli mogli dovesti do kolapsa u zdravstvenom sistemu. Iako ne potpuna, reprezentativnost, koja je bila ključni razlog zbog kojeg su doktori i bili u štrajku, postignuta je sa Federalnog nivoa.

“Mi smo napravili prelazno rješenje koje se ogleda u smislu toga da crpimo reprezentativnost sa federalnog nivoa dok se ne uskladi član 124. i dok ne dođe do izmjene tog člana koji nije najjasnije definisan i zbog koga su i nastali ovi svi sudski sporovi i problemi. U tom smislu je i podnijeta inicijativa po hitnom postupku koja je upućena Federalnom parlamentu da dođe do izmjene ovog Zakona koji tumači reprezentativnost, odnosno član 124. kao i njegovo autentično značenje i sa druge strane i izmjenu Zakona kako bi se omogućilo Sindikatu doktora medicine i stomatologije da ubuduće zastupaju sami sebe.” – rekao je Admir Suljić, potpredsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.

Iz Vlade ističu da su zadovoljni jer se konačno postigao dogovor, ali ne spore da je ovaj problem mogao biti riješen i mnogo ranije.

„Mi smo 27. aprila imali ovo što smo danas potpisali i što je na neki način dogovoreno. Sljedećeg dana je zasjedao Glavni odbor sindikata doktora medicine i stomatologije ili štrajkački odbor, ne znam kako se zove. Organ koji je zasjedao nije prihvatio tadašnji prijedlog Vlade i nakon toga, evo ova dva mjeseca smo potrošili u prazno i vratili se u poziciju koju smo imali 27. aprila. Vjerovatno je bilo i određenih manipulisanja od nekih političkih subjekata, tj. da su na neki način iskoristili ovu situaciju kada je bio u pitanju i ovaj štrajk i pregovori sa sindikatom doktora medicine i stomatologije.“ – kazao je Jakub Suljkanović, premijer TK.



Tokom dvomjesečne agonije, činjenica je da su najviše ispaštali oni koji su najmanje krivi, tj. pacijenti. U domovima zdravlja širom kantona, pacijenti su bili uskraćeni za osnovnu zdravstvenu zaštitu. Zbog nebrige ljekara o pacijentima, resorno kantonalno ministarstvo spremno je poduzeti i određene sankcije.

„Mi smo na osnovu prikupljenih podataka i prijava građana tokom jučerašnjeg dana uputili prema javno-zdravstvenim ustanovama konkretno gdje je navedeno ime i prezime da se očituju da se utvrde eventualne nepravilnosti koje su navedene kao i u svakoj prijavi koje dobijamo u redovnom radu. Nadam se da ćemo imati odgovore do kraja ove sedmice.“ – kazao je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Kada su u pitanju materijalna prava, ranije je smanjen broj sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5 sati, kao i povećanje osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 KM. Istovremeno su povećani i koeficijenti za obračun plate. To znači da će se, za plate uposlenika u zdravstvu, na godišnjem nivou, izdvojiti oko 9,4 miliona KM više nego što je to bio slučaj do sada.

Doktori su u štrajku bili od 4. juna, a u borbi za svoja prava više od 700 doktora potpisalo je otkaze, koji nisu uručeni, jer je dogovor postignut u petak, na hitnoj sjednice Skupštine TK.