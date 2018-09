Dolazi li nam zima? Iduće sedmice jutarnje temperature ispod nule

U Bosni i Hercegovini sutra će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove s maglom ili niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren, u Posavini i na sjeveroistoku Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima jugozapadni. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 28 do 32 stepena.

U Bosni će u ponedjeljak, 24. septembra, biti pretežno oblačno vrijeme s kišom. Poslijepodne postepeni prestanak padavina. U Hercegovni jutro će biti sunčano uz postepeno naoblačenje. U Hercegovini padavine će biti poslijepodne. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 17 do 23, na jugu od 25 do 29 stepeni.

U BiH će u utorak, 25. septembra, biti sunčano. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove s maglom i niskim oblacima. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 10 do 16, a dnevne od 13 do 18, na jugu od 19 do 23 stepena.

U BiH će u srijedu, 26. septembra, biti sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne s maglom ili niskim oblacima. Jutarnje temperature od -1 do 5, na jugu od 5 do 9, a dnevne od 14 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena