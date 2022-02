Dolazi li uskoro do poskupljenja vode u Tuzli?

Prije nešto manje od mjesec, Kantonalna Vlada prihvatila je Informaciju o načinu donošenja i efektima primjene Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, te je proslijedila Skupštini na dalje postupanje. Kako je tada navedeno, primjena tog zakona bi u ovoj godini donijela štete preduzeću za vodoprivrednu djelatnost Spreča, pa i građanima nekoliko lokalnih zajednica. Naime, dopunama federalnog zakona predviđeno je povećanje vodne naknade preduzeću ”Spreča” za osam puta. Tako bi umjesto 300 hiljada KM godišnje, po novom obračunu plaćali oko 2,5 miliona KM. To će značiti i povećanje naknade tuzlanskom preduzeću ”Vodovod i kanalizacija”.

”Naknade koje su se i do sada plaćale, povećavaju se sada ni manje ni više nego osam puta. Samim tim i tuzlanski Vodovod kao jedan od konzumenata vode sa jezera Modrac dolazi u situaciju da za to poveća tu taksu za osam puta”, kaže Aid Berbić, direktor JKP ”Vodovod i kanalizacija” Tuzla.

Kako navodi Berbić, imali su određene razgovore sa predstavnicima resornog ministarstva, menadžmentom Spreče i predstavnicima Tuzlanskog kantona u Parlamentu Federacije BiH, kako bi se izvršile izmjene zakonskih odredbi. Jedino tako bi se izbjegle posljedice za vodovodna preduzeća i građane.

”Za našu privredu bi bilo preveliko opterećenje i trebalo bi doći do promjene ovog zakonskog rješenja”, rekao je Hajrudin Suljić, direktor JP ”Spreča” d.d..

Direktor JKP ”Vodovod i kanalizacija” Tuzla navodi da ako se ne uspije u tome, da će to uticati na formiranje nove cijene.

”Mi smo u ovom trenutku na stanovištu da Vodovod u ovom obliku sa ovom cijenom može izdržati još par mjeseci, ali obzirom i na ovaj udar što imamo od Elektroprivrede na cijenu električne energije, koja u ukupnoj cijeni isporučene vode ima najznačajniji dio, sigurno da ćemo razgovarati sa našim osnivačem i tražiti rješenje na tome”, ističe Berbić.

To znači da do poskupljenja vode neće doći u narednih četiri do pet mjeseci. Ukoliko bi sirovine u narednom periodu bile još skuplje, cijena električne energije također, kao i vodna naknada, u tom slučaju bi moralo doći i do korekcija cijena usluga preduzeća Vodovod i kanalizacija.

”Mi ćemo pokušati da na ovaj način prebrodimo ovaj period pred nama, onda ćemo poslije par mjeseci znati šta i kako, da li će doći do poskupljenja i kolikmo može biti poskupljenje. Zaista bi bila šteta da se jedno kvalitetno preduzeće kao što je JKP ”Vodovod i kanalizacija” ugasi, sa svih strana imamo udare”, riječi su Berbića.

Ovo preduzeće nastavlja sa aktivnostima na projektu izgradnje cjevovoda od Stupara do rezervoara na Ceriku, jedna faza će biti završena do kraja ljeta, a druga do kraja godine, čime će biti kompletiran značajan projekat za preduzeće Vodovod i kanalizacija i osigurano snabdijevanje vodom Tuzle u narednim godinama.