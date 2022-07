Dolazi nam osvježenje: Kiša i pljuskovi uz grmljavinsko nevrijeme

Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, a očekuju se u centralnim, istočnim, jugoistočnim područjima Bosne i mjestimično u Hercegovini. Vjetar će biti slab, uglavnom, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

U utorak, 5. jula, prema prognozi Zavoda, prije podne će biti pretežno sunčano. Tokom dana u Bosni će doći do postepenog porasta naoblake praćene kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno intenzivnijim padavinama i jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni.

U srijedu se očekuje jutro i veći dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana prestanak padavina i razvedravanje. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 33, na jugu do 36 stepeni.

U četvrtak se očekuje prije podne sunčano. Tokom poslijepodneva postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U kasnim večernjim satima kiša se očekuje u na krajnjem sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.