Dom naroda PSBIH sutra o ukidanju akciza na gorivo

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH zakazana je za ponedjeljak, 29. avgusta.

Ovaj zakonski prijedlog, koji će se pred delegatima naći u drugom čitanju, a koji su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Nada Mladina i Zukan Helez, podrazumijeva ukidanje akciza na sve vrste goriva.

Predlagači su u obrazloženju naveli da bi ukidanjem akcize maloprodajna cijena dizel-goriva bila niža za 35 feninga.

Na dnevnom redu je, u drugom čitanju, po skraćenom postupku, i prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

U obrazloženju ovog zakonskog prijedloga navedeno je da plate zaposlenih u institucijama BiH nisu povećane 13 godina, te da se na ovaj način određuje koeficijent za pozicije stručni saradnik do stručni savjetnik za državne službenike, vojnik do brigadir za profesionalna vojna lica, policajac do viši inspektor za policijske službenike, te NSS do viši referent VŠS za zaposlene.

Za sprovođenje ovih izmjena iz budžeta institucija BiH potrebno je izdvojiti dodatnih 30.000.000 KM, navodi se u obrazloženju.

Početak sjednice zakazan je za ponedjeljak, 29. avgust, za 12.00 sati.

Izvor: RTV Slon/SRNA