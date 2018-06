Dr. Suljić: Imam poruku za pacijente!

Danas u toku dana više od 50 posto od ukupnog broja ljekara okupljenih oko Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK potpisalo je otkaze. Podsjećanja radi od ukupno 1119 zaposlenih u zdravstvu u TK, čak 1030 ih je u ovom Sikdikatu. Kako nam je kazao Admir Suljić, predsjednik štrajkačkog odbora SSDMIS TK, ovo je tek početak, a očekuje se mnogo više otkaza, do petka, jer svi ljekari danas nisu bili na poslu, jer je vrijeme godišnjih odmora, a dosta ih je i službeno odsutno.

Pitali smo ga i kako stvari funkcioniraju na terenu s obzirom da se većina pacijenata žali da ne mogu dobiti ni recept, a kamoli pregled. Jedan od primjera je Dom zdravlja Lukavac u kojem radi jedino služba Hitne medicinske pomoći, dok svio ostali ljekari pacijente vraćaju nazad još sa samih vrata ordinacija.

„To sve zavisi od ugovora kojeg su štrajkački odbori potpisali sa poslodavcem. Nivo obaveza je različit od ustanove do ustanove, no svugdje važi isto pravilo, minimalni uslovi rada, kao i da se i dalje obavezujemo da ćemo zaštititi ljudski život, ako je ugrožen, iako smo u štrajku, pojasnio je Suljić.

Pacijenti trpe, jedno je sigurno, ali ne u svakoj općini jednako.

„Ja sam danas pregledao 24 pacijentice iako sam u štrajku. To mi je norma za cijeli dan i eto ispunio sam je, nisa imao srca vratiti žene kući, jer su u pitanju trudnuce, ali i u tome je problem i time bi se politika trebala pozabaviti. Jer ja inače pregledam i po 50 pacijentica dnevno i šta mislite kakav je u konačnici to pregled, kada premašim normu više nego duplo. Većinu stvari u našem zdravstvenom sistemu treba sistemski riješiti. I mi zaslužujemo da imamo svoj ponos i svoj dignitet i mjesto u društvu, a upravo to nam se osporava“, kazao je dr. Hajro Latović, specijalista ginekologije u Domu zdravlja Gračanica, javnoj ustanovi u kojoj je danas od 50 ljekara njih 35 potpisalo otkaze, a do petka će taj broj biti i veći. „Znam da ćemo sutra možda svi ostati bez posla, ali snaći ćemo se i ne treba nam ništa osim digniteta“, poručuje dr. Latović.

A za poruku pacijentima upitali smo i dr. Suljića predsjednika štrajkačkog odbora SSDMIS TK.

„Neka usmjere svu svoju energiju prema Vladi koja je jedini krivac za sve što se danas događa, jer mi imamo pravo da tražimo svoja prava. Ako je ta prava priznalo devet kantona u Federaciji, mogu i oni. Nema ovdje politike, ovo je borba za dignitet i čast i ne tražimo ništa više nego što su dobili doktori od svojih vlada u ostalim kantonima“, poručuje dr. Suljić.