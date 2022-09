Drugi dan vikenda obilježit će kiša, nepovoljna i bioprognoza

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Prije podne padavine uglavnom na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a poslije podne u većem dijelu naše zemlje. U večernjim satima padavine uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 21 °C.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je loša. Prolazak fronte iznad Bosne i Hercegovine, kod osjetljivih osoba će uzrokovati tegobe poput reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, nesanice. Hronični bolesnici trebali bi se suzdržati od pretjeranih aktivnosti. Opšta slika, usljed izraženije nestabilnosti, biće lošija u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a do kraja dana pogoršaće se u cijeloj zemlji.