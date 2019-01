Drugo polugodište počinje sutra: Šta učenici trebaju znati?

Prvi zvuci školskog zvona u svim osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, zazvonit će sutra. Iako je raspust okončan danas u svim školama Federacije Bosne i Hercegovine, novo polugodište za škole TK početi će sutra. Dosadašnja praksa bila je da nastava počinje sa prvim radnim danom u sedmici, ali ovoga puta, situacija je malo drugačija, i to sa razlogom.

“Obzirom da je 31.decembar bio u ponedjeljak, tako na neki način ulazimo u ovu sedmicu sa utorkom, da ne bismo oštetili učenike, morali smo početi u utorak, a ne u ponedjeljak, zbog te pune četiri sedmice raspusta” – kazao je Fikret Vrtagić, šef Odsjeka za obrazovanje i nauku.

Prema zvaničnim imformacijama Ministarstva obrazovanja i nauke sve škole sa područja Tuzlanskog kantona spremne su za početak nastave. Novo polugodište nova je prilike za uspjehe. Ono što učenici svakako trebaju znati jeste da je ključ uspjeha redovno pohađanje nastave. Budući da je drugo polugodište prema riječima profesora i pedagoga nešto zahtjevnije, svakako je bitno da učenici ulože više truda za postizanje boljih rezultata.

“Pogotovo je to važno za učenike prvih razreda, koji su se u prvom polugodištu socijalizovali i prilagođavali novoj školskoj sredini, tako da u svakom slučaju puno veći trud i rad u uključivanje u sve što obrazovni sistem nudi učenicima”. – kazala je Alma Đedović, pedagogica u JU Srednja hemijska škola Tuzla



A obrazovni sistem nudi mnogo toga. Od dopunske nastave za učenike sa lošijim ocjenama, do dodatne nastave za one sa malo boljim. Iako se školarci sa lošijim ocjenama uvijek pravdaju na „prvo polugodište je manje važno“, donekle su kažu profesori i u pravu. Ali to nije razlog da se opuste i zanemare učenje i u prvom polugodištu .



“Učenici koji su imali slabe ocjene u prvom polugodištu imaju priliku na dopunskim nastavama uz konsultacije sa nastavnicima i nastavnicama da se pripreme da savladaju to gradivo koje nisu, i ono što je najbitnije za učenike jeste što se ocjene iz drugog polugodišta sem u knjižicu pišu i na uvjerenje o završenom razredu, kao i u matičnu knjigu” – istakla je Lejla Šabanović, profesorica Engleskog jezika u O.Š. Brčanska Malta .

Kako su za obrazovni sistem bitni kvalitetni učenici, još više je bitan obrazovni kadar. Tako su svi nastavnici i profesori tokom četiri sedmice raspusta, radili punom parom na vlastitom usavršavanju, kako bi svojim učenicima obezbijedili što kvalitetniju nastavu.

“Stručno usavršavanje je prije svega obaveza svakog radnika koji obrazuje i odgaja za dalji razvoj. Svakodnevno usavršavanje i svakodnevna analiza postignutih rezultata i težnja da se ide dalje svakako dovodi do boljih rezultata u buduće” – rekla je to Izeta Ikanović, direktorica JU Mješovite srednje škole Tuzla.

Drugo polugodište trajat će do 14. juna, s tim što učenici završnih razreda imaju manji broj radnih dana, tako da će oni iz školskih klupa izaći nešto ranije.