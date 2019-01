Drugo polugodište u TK počinje sutra, u ostatku Federacije nastava počela danas

Drugo polugodište školske 2018/2019. godine u Tuzlanskom kantonu počinje sutra, 29. januara 2019. godine. Naime, učenici osnovnih i srednjih škola u ovom dijelu države u školskim klupama bit će od utorka gdje ostaju narednih 99 radnih dana.

To znači da će drugo polugodište kao i nastava u sklopu njega trajati do petka, 14. juna ove godine. Aktuelna školska godina traje do 30. juna 2019. godine, stoji na zvaničnim stranicama Pedagoškog zavoda TK.

Iako će školarci iz TK tek sutra sjesti u školske klupe, njihovi vršnjaci u ostatku Federacije BiH to su učinili već rano jutros. Mjesec dana raspusta okončano je u svim školama Federacije BiH. Drugo polugodište u RS-u počelo je 21. januara.